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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Пенсия втрое выше обычной: кто в Украине может получать от 7 785 грн

В Украине некоторые граждане могут получать пенсию, которая втрое превышает обычную минимальную выплату, а при определенных условиях выйти на заслуженный отдых раньше.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Пенсия

Пенсия

Украинские шахтеры имеют право на минимальную пенсию, которая в три раза выше обычной. В октябре 2026 года это не менее 7 785 гривен. Однако, чтобы ее получить, нужно отвечать четким требованиям по стажу и условиям труда.

Об этом говорится в Законе Украины «О повышении престижности шахтерского труда».

Кто имеет право на повышенную пенсию

Право на льготное пенсионное обеспечение имеют граждане, чьи должности и профессии включены в Список № 1 работ с особо вредными и тяжелыми условиями труда при занятости полный рабочий день. В частности, это касается:

  • работников государственных военизированных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности;

  • специалистов, занятых добычей угля, железной руды, руд цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых и озокеритных руд;

  • рабочих шахтостроительных предприятий, работающих под землей.

Какие условия выхода на пенсию и требования к стажу

Базовый возраст для выхода на пенсию составляет 50 лет. При этом установлены требования к страховому стажу:

  • для мужчин: не менее 25 лет общего стажа, из которых не менее 10 лет — на работах с вредными условиями;

  • для женщин: не менее 20 лет общего стажа, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев — на соответствующих работах.

Для работников, на протяжении всего рабочего дня занятых непосредственно на подземной добыче или строительстве шахт и рудников, предусмотрено назначение пенсии независимо от возраста — при наличии необходимого льготного стажа.

Какой расчет пенсии и необходимые документы

Размер выплаты для шахтеров исчисляется в размере 80% их среднего заработка, независимо от последнего места работы. Например, при средней заработной плате в 25 000 гривен, пенсионное обеспечение будет составлять ориентировочно 20 000 гривен.

В то же время, законодательство определяет минимальный порог, ниже которого выплата быть не может. В 2026 году он соответствует трем прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц и составляет 7785 гривен. При пересмотре социальных стандартов с 1 января 2027 года эта сумма также подлежит перерасчету.

Оформление пенсии производится в территориальных органах Пенсионного фонда Украины по месту жительства. К заявлению необходимо приложить:

  • паспорт гражданина Украины;

  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

  • трудовую книжку и справку о заработной плате;

  • документы, подтверждающие льготный стаж и работу в опасных условиях.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, в проекте госбюджета Украины на 2027 год расходов на социалку заложили более 540 миллиардов гривен — это сразу на 72 миллиарда больше, чем в прошлом. Впрочем, даже с дополнительными миллиардами чиновники пока не дают четкого ответа, ждать ли украинцам повышение пенсий.

Кроме того, в Украине упростили подтверждение стажа для пенсии, если документы потеряны, уничтожены или у них не хватает записей. Новые правила, прежде всего, защитят людей, которые остались без бумаг из-за войны или оккупации.

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