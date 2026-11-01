"Раньше он был в здравом уме": в Кремле обеспокоены одержимостью Путина

Владимир Путин / © Associated Press

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Увлечение 74-летнего Владимира Путина средневековой историей превратилось в опасную одержимость, которая стала идеологической основой вторжения России в Украину и обернулась масштабным кровопролитием в центре Европы. Кремлевский диктатор использует собственные трактовки истории, чтобы отрицать украинскую государственность и оправдывать захватническую войну.

Об этом пишет британское издание The Times.

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Как отмечает издание, западные переговорщики, пытающиеся обсудить с российским диктатором войну против Украины и возможные пути её завершения, регулярно вынуждены выслушивать длинные исторические монологи. Вместо конструктивного разговора о прекращении боевых действий Путин может часами рассказывать о печенегах, Рюриках и других событиях средневековой истории.

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С помощью таких экскурсов в далекое прошлое глава Кремля пытается убедить собеседников в якобы исторических правах России на Украину и оправдать её порабощение.

На этой неделе с подобным поведением столкнулись даже лидеры Финляндии и Норвегии, которые разговаривали с Путиным по телефону. По информации The Times, значительная часть 90-минутного разговора российского диктатора была посвящена средневековой истории славян.

Не стал исключением и президент США Дональд Трамп. Во время известной встречи в Анкоридже Путин также пытался прочитать американскому лидеру своеобразную лекцию по истории.

Идеологическое оправдание войны

Увлечение Путина историей приобрело особое значение накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

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В 2021 году российский диктатор опубликовал обширную статью под названием «Об историческом единстве россиян и украинцев». В ней он произвольно трактовал исторические события, фактически отрицая существование отдельной украинской нации и самостоятельность украинской государственности.

Этот текст стал одним из идеологических обоснований предстоящей агрессии. Показательно, что перед началом так называемой специальной военной операции статью Путина зачитали военнослужащим российской армии.

Таким образом, исторические манипуляции Кремля превратились не просто в личное увлечение российского лидера, а в часть государственной пропагандистской системы, призванной убедить россиян в якобы законности войны против Украины.

В Москве обеспокоены одержимостью диктатора

Как пишет The Times, стремление Путина исправить то, что он считает исторической несправедливостью по отношению к России, вызывает беспокойство даже среди людей, близких к Кремлю.

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Один из источников издания, имеющий связи с российскими властями, выразил сомнение в том, насколько адекватно диктатор сейчас воспринимает реальность.

«Раньше он всегда был в здравом уме, не терял связи с реальностью. А теперь я уже не знаю», — рассказал собеседник газеты.

В то же время исторические взгляды Путина постепенно становятся официальной государственной доктриной России. Кремль переписал школьные учебники истории, чтобы привести их содержание в соответствие с представлениями диктатора о прошлом.

Этот процесс возглавляет бывший министр культуры РФ Владимир Мединский, которого считают одним из самых преданных сторонников Путина. Он также возглавлял российские делегации на переговорах с Украиной.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере недавно заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с ним и президентом Финляндии Александром Стуббом не читал лекций по истории славян.

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