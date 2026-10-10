"Предательство Украины и Европы": в Сенате США разнесли Трампа из-за российского дизеля

Сенат США / © Associated Press

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Группа сенаторов-демократов США назвала предательством по отношению к Украине, европейским союзникам и национальной безопасности Соединённых Штатов решение президента Дональда Трампа временно снять санкционные ограничения на продажу российского дизельного топлива в мире. По мнению законодателей, этот шаг способствует финансированию российской военной машины и свидетельствует о провале политики американской администрации.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Сената США.

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Под документом стоят подписи сенатора Джин Шагин, заместителя председателя Комитета Сената по международным отношениям; лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера и сенатора Элизабет Уоррен, заместителя председателя Комитета по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского хозяйства.

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«Заявление президента Трампа о том, что Соединённые Штаты разрешат глобальные закупки российского дизельного топлива в течение шести месяцев, является полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности США», — подчеркнули демократы.

Они связали решение Трампа с ростом цен на бензин и дизельное топливо, который начался после начала войны США против Ирана. По словам сенаторов, вместо совместных действий с союзниками по снижению затрат на энергоносители администрация Трампа пошла на договоренности, выгодные России.

«Американцы и наши европейские союзники столкнулись с огромным ростом расходов на топливо из-за войны президента [Трампа] с Ираном, и вместо того, чтобы сотрудничать с ними в целях снижения цен, эта администрация обратилась к их главной угрозе безопасности — продавая Украину и наших союзников в отчаянной попытке спасти политические перспективы Трампа», — говорится в заявлении.

Сенаторы также обвинили президента в невыполнении обещаний сократить расходы для американцев и в недостаточной защите США от противников.

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Кроме того, они заявили о нарушении закона и воли Конгресса, который всего несколько недель назад принял закон, призванный ограничить доходы России от продажи нефти и газа и ослабить финансовые возможности её военной машины.

Демократы призвали Трампа прекратить войну с Ираном, а не прибегать к мерам, способствующим финансированию российской агрессии против Украины. Они подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин реагирует только на силу, а потому США должны усиливать давление на Россию и тех, кто помогает ей вести войну.

Заявление касается Генеральной лицензии № 135, на основании которой администрация Трампа разрешила временные закупки российского дизельного топлива на мировом рынке. Сенаторы расценивают это решение как отход от политики ограничения российских доходов в энергетическом секторе, которые помогают Кремлю финансировать войну против Украины.

Дизельное соглашение Трампа с Путиным — что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о крупных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Согласно заявлению Трампа, соглашение предусматривает несколько этапов поставок. Прежде всего Россия должна немедленно отправить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, следующая партия объемом 500 тысяч тонн ожидается в ноябре, а впоследствии — еще 1 миллион тонн.

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Как сообщает ISW, США открыли российскому дизельному топливу доступ к своему и мировым рынкам, не получив от Москвы никаких уступок в отношении мира в Украине.

При этом соглашение между США и Россией о поставках российского дизельного топлива, возможно, было подготовлено за несколько недель до его публичного объявления президентом США Дональдом Трампом 9 октября. На это указывают данные морского мониторинга: танкер с первой вероятной партией российского дизельного топлива уже приближается к восточному побережью Соединенных Штатов, хотя о достигнутой договоренности Вашингтон публично сообщил лишь накануне.

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