Как уменьшить расход электроэнергии во время стирки

Как сэкономить на стирке

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Что на самом деле означает режим Eco

На панели многих стиральных машин можно найти программы Eco, Eco 40–60, Eco Cotton или режимы с похожими названиями.

Слово Eco часто воспринимается исключительно как обозначение «экологического» режима. На самом деле пользователь главный смысл такой программы заключается в экономном использовании электроэнергии и воды.

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То есть это не «секретная кнопка», а специально предусмотренный производителем режим стирки с более низким потреблением ресурсов.

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При этом Eco-программа нередко работает дольше обычной. Это нормально: машина может уменьшать интенсивность нагрева воды и компенсировать это более длительной стиркой. Например, для отдельных моделей программа Eco 40-60 длится более 3 часов. Более длительный цикл в этом случае не означает, что машина обязательно потратит больше электроэнергии.

Почему стирка при 20–30 °C может быть дешевле

Значительная часть электроэнергии при стирке тратится именно на нагрев воды. Поэтому для вещей без сильных загрязнений нет смысла каждый раз устанавливать 40–60 °C.

Эксперты рекомендуют по возможности стирать при 30 °C или ниже, поскольку это помогает сократить потребление электроэнергии. Для повседневной одежды без сложных пятен температуры 20–30 °C часто достаточно. А чтобы обеспечить качественную стирку при более низкой температуре, машина может просто увеличивать продолжительность цикла.

Если отдельной кнопки или программы Eco в стиральной машине нет, можно проверить инструкцию к своей модели. Во многих машинах температуру можно уменьшать вручную в пределах обычных программ.

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Действительно ли экономия на Eco-режиме может составить 62%

В сети можно встретить утверждение, что переход на Eco-режим или низкотемпературную стирку сокращает потребление электроэнергии до 62%. Но воспринимать эту цифру как гарантированную для любой стиральной машины не стоит.

Результат зависит от конкретной модели, программы, начальной температуры воды, загрузки барабана и других параметров. Поэтому корректнее говорить, что понижение температуры и использование Eco-режима может существенно сократить расход электроэнергии, но точный процент для каждой машины будет разным.

Еще одно преимущество Eco-режима — более деликатное отношение к одежде.

Более низкая температура полезна не только для экономии электроэнергии.

Более холодная вода обычно менее агрессивно влияет на волокна ткани. Это особенно важно для цветной одежды и вещей, которые производитель не рекомендует стирать при высоких температурах.

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Кроме того, многие современные средства для стирки рассчитаны на работу при низких температурах. Поэтому для обычных футболок, рубашек, джинсов, домашней одежды и синтетических вещей 30 ° C часто вполне достаточно.

Однако перед стиркой всегда нужно смотреть на ярлык производителя одежды.

Когда низкая температура не подойдет для стирки

Стирать все без исключения при 20–30 °C не следует.

Более высокая температура или специальная программа могут потребоваться, если:

на ткани имеются жирные, устаревшие или сложные пятна;

нужно постирать сильно загрязненные полотенца или постельное белье;

вещам требуется особая гигиеническая обработка;

производитель одежды или стиральной машины рекомендует другой режим.

Для белых вещей иногда используют специальные программы или средства, однако температуру следует выбирать в соответствии с информацией на ярлыке.

Не запускайте машину ради нескольких вещей

Сэкономить помогает не только температура.

По возможности избегать запуска полупустой стиральной машины. Лучше накопить достаточное количество вещей для одной нормальной загрузки, чем запускать несколько циклов подряд.

Вместе барабан не нужно набивать до отказа — перегрузка может ухудшить качество стирки. Ориентироваться следует на максимальную загрузку и рекомендации производителя конкретной модели.

Вывод

Режим Eco — это не скрытая функция, а обычная энергосберегающая программа, которая есть во многих современных стиральных машинах. Она может работать дольше, но при этом тратить меньше ресурсов.

Еще один простой способ экономии — стирать повседневную несильно загрязненную одежду при 20–30 °C, если это позволяет ткань. Если отдельной Eco-программы нет, во многих моделях температуру можно снизить вручную.

Реальная экономия зависит от стиральной машины и выбранной программы. Главный принцип значительно проще: чем меньше энергии машина тратит на нагрев воды и чем рациональнее она загружена, тем меньше могут быть затраты на стирку.

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