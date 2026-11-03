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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Запорожье: первые подробности

В результате российской атаки пострадала 71-летняя женщина, повреждены частные дома и автомобили.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Удар по Запорожью

Удар по Запорожью / © Запорожская ОВА

Российские войска атаковали Запорожье . В результате удара ранена 71-летняя женщина, один из частных жилых домов частично разрушен.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин .

После атаки в частном жилом доме вспыхнул пожар. Еще несколько домов и два автомобиля повреждены взрывной волной и обломками.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее РФ уготовила по Запорожью: были пострадали и повреждены дома и пожары.

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