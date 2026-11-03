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Россияне атаковали Запорожье: первые подробности
В результате российской атаки пострадала 71-летняя женщина, повреждены частные дома и автомобили.
Российские войска атаковали Запорожье . В результате удара ранена 71-летняя женщина, один из частных жилых домов частично разрушен.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин .
После атаки в частном жилом доме вспыхнул пожар. Еще несколько домов и два автомобиля повреждены взрывной волной и обломками.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее РФ уготовила по Запорожью: были пострадали и повреждены дома и пожары.
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