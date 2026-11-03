Россияне атаковали Запорожье: первые подробности

Удар по Запорожью / © Запорожская ОВА

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Российские войска атаковали Запорожье . В результате удара ранена 71-летняя женщина, один из частных жилых домов частично разрушен.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин .

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После атаки в частном жилом доме вспыхнул пожар. Еще несколько домов и два автомобиля повреждены взрывной волной и обломками.

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Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее РФ уготовила по Запорожью: были пострадали и повреждены дома и пожары.

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