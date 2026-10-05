Какой режим стирки лучше: эксперт назвал программу, которую можно использовать для любых вещей

Лучший режим стирки

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Современные стиральные машины предлагают столько программ, что выбор иногда превращается в отдельную задачу. Хлопок, синтетика, деликатное, ручное, интенсивное, постельное белье — для разных вещей производители предусмотрели разные настройки.

Однако эксперт по стирке Патрик Ричардсон, известный как Laundry Evangelist и ведущий шоу HGTV Laundry Guy, считает, что большинству этих программ можно не уделять столько внимания. По его словам, для стирки практически всей одежды она использует один режим, рассказываем, какой именно.

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Какой режим стирки эксперт считает лучшим

Ричардсон предпочитает режим быстрой стирки. На стиральных машинах в Украине он может называться «Быстрая стирка», «Экспресс», «Быстро 15/30», Quick Wash или иметь другое похожее название в зависимости от производителя. Обычно это короткий цикл, предназначенный для быстрой стирки небольшого количества вещей.

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Свою позицию эксперт объясняет просто: такого цикла, по его словам, достаточно, чтобы очистить вещи, но в то же время он не настолько длинный, чтобы лишний раз подвергать ткань механическому воздействию.

Ричардсон рассказывал об этом в подкасте HuffPost «Am I Doing It Wrong?». Он утверждает, что во время работы над своей книгой Laundry Love исследовал вопросы продолжительности стирки и пришел к выводу, что даже очень грязные вещи можно очистить на экспресс-программе.

Поэтому более длинный цикл, по его мнению, далеко не всегда означает более чистую одежду.

Почему долгая стирка может быть лишней

Чем дольше вещи находятся в барабане, тем дольше они испытывают механическое воздействие. Ричардсон обращает внимание, что длительные программы могут усиливать износ ткани.

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Кроме того, длинная стирка может предусматривать большие расходы воды и электроэнергии. Именно поэтому эксперт считает краткий цикл не только удобным, но и более бережливым вариантом.

По его мнению, современные стиральные машины, ткани и моющие средства существенно отличаются от тех, для которых когда-то создавали многочисленные специальные программы.

Ричардсон объясняет, что ранее отдельные циклы вроде программ для объемного постельного белья или санитарной стирки имели больше практического значения. Технологии поменялись, но привычка воспользоваться огромным количеством режимов осталась.

Эксперт даже отмечает: если бы он сам создавал стиральную машину, то оставил бы фактически одну кнопку — быструю стирку в теплой воде. Речь идет о режиме Warm, то есть стирке в воде средней температуры между холодной и горячей .

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Можно ли загружать полный барабан

Во время быстрой стирки не следует полностью загружать барабан. Для такого режима лучше заполнять стиральную машину примерно наполовину.

Дело в том, что короткий цикл дает вещам меньше времени на стирку и полоскание. Если плотно заполнить барабан, одежда может постираться похуже.

Поэтому экспресс-режим лучше всего использовать для небольшого количества вещей. Если же скопилось много одежды, лучше выбрать обычную программу, рассчитанную на полноценную загрузку.

Сколько стирального средства требуется

Еще одна ошибка, на которую обращает внимание Ричардсон, — избыточное количество стирального средства. По словам эксперта, не нужно автоматически наливать полный колпачок до отметки, которую рекомендует производитель. Он считает, что для стирки достаточно двух столовых ложек средства.

Для экспресс-цикла Good Housekeeping рекомендует использовать примерно половину обычной дозы жидкого стирального средства, поскольку во время короткой программы машина использует меньше воды. Для такого цикла рекомендуют именно жидкое, а не порошковое средство. Из-за короткой продолжительности цикла порошок может не успеть полностью раствориться, особенно при невысокой температуре, и оставить следы на вещах.

Избыток моющего средства не обязательно делает вещи чище. А рекомендация Ричардсона использовать его меньше имеет еще одно очевидное преимущество — одной упаковки будет хватать на большее количество стирок.

Почему эксперт советует быструю стирку

Одним из преимуществ быстрого режима Ричардсон называет экономию ресурсов. Поскольку цикл длится меньше времени, по его словам, на стирку уходит меньше воды и электроэнергии.

Короче стирка также означает, что вещи проводят меньше времени в барабане и испытывают менее длительное механическое воздействие. Ричардсон считает, что это помогает уменьшить износ ткани.

Именно поэтому эксперт не видит смысла без надобности стирать одежду часами, если короткого цикла достаточно для ее очищения. Он предпочитает быструю стирку в теплой воде и считает такой подход более простым и бережливым.

У быстрой стирки есть один недостаток

Если постоянно использовать только короткие циклы при невысокой температуре, стиральной машине может потребоваться дополнительный уход.

Регулярная быстрая стирка при невысокой температуре может со временем привести к появлению затхлого запаха в машине. Это связано с тем, что внутри могут скапливаться бактерии и плесень. Чтобы предотвратить это, примерно раз в несколько недель рекомендуют запускать пустую стиральную машину на горячем цикле без моющего средства.

Кроме того, следует регулярно очищать лоток для стирального средства и резиновый уплотнитель дверцы. В этих местах часто задерживаются влага и загрязнение, что может способствовать появлению неприятного запаха.

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