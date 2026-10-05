Титулованный украинский призер Олимпиады объявил о завершении карьеры

Станислав Горуна / © Associated Press

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Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Станислав Горуна, который продал свою медаль для помощи ВСУ, объявил о завершении карьеры.

"Каждая хорошая история имеет свой конец. И моя история с карате была невероятной. Столько лет, поединков, побед, поражений, уроков, людей и воспоминаний, которые я сохраню в сердце навсегда.

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Но самое главное — я благодарен за все это. Спасибо, карате, за все. А теперь пришло время для следующей главы", - сообщил Горуна на своей странице в Instagram.

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Последним стартом в карьере 37-летнего Горуны стали соревнования Karate 1 Series A в австрийском Зальцбурге, где он завоевал золотую медаль.

Горуна — первый и единственный украинский каратист, который завоевал олимпийскую медаль среди мужчин. Его "бронза" на Олимпиаде-2020 в Токио имеет историческое значение: карате было включено в олимпийскую программу только один раз именно на Играх в Японии, по просьбе организаторов соревнований.

Горуна является восьмикратным призером чемпионатов Европы, а также бронзовым призером чемпионата мира-2014 в Бремене. Дважды он становился призером Всемирных игр.

После начала полномасштабного российского вторжения Горуна присоединился к рядам ВСУ. Он выставил свою бронзовую медаль ОИ-2020 на благотворительный аукцион в поддержку Сил обороны и гуманитарные нужды Украины. Награду за 20,5 тысяч долларов приобрел японский участник аукциона, но в апреле 2026 года вернул ее Станиславу.

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Ранее сообщалось, что Горуна также выставил на благотворительный аукцион кимоно, в котором выиграл медаль ОИ-2020, чтобы собрать средства для ВСУ.

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