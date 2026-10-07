Як зменшити витрати електроенергії під час прання

Як заощадити на пранні

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Що насправді означає режим Eco

На панелі багатьох пральних машин можна знайти програми Eco, Eco 40–60, Eco Cotton або режими зі схожими назвами.

Слово Eco часто сприймають виключно як позначення «екологічного» режиму. Насправді для користувача головний сенс такої програми полягає в ощадливому використанні електроенергії та води.

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Тобто це не «секретна кнопка», а спеціально передбачений виробником режим прання з нижчим споживанням ресурсів.

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При цьому Eco-програма нерідко працює довше за звичайну. Це нормально: машина може зменшувати інтенсивність нагрівання води й компенсувати це більш тривалим пранням. Наприклад, для окремих моделей програма Eco 40–60 триває понад 3 години. Триваліший цикл у цьому випадку не означає, що машина обов’язково витратить більше електроенергії.

Чому прання за 20–30 °C може бути дешевшим

Значна частина електроенергії під час прання витрачається саме на нагрівання води. Тому для речей без сильних забруднень немає сенсу щоразу встановлювати 40–60 °C.

Експерти рекомендують за можливості прати при 30 °C або нижче, оскільки це допомагає скоротити споживання електроенергії. Для повсякденного одягу без складних плям температури 20–30 °C часто достатньо. А щоб забезпечити якісне прання за нижчої температури, машина може просто збільшувати тривалість циклу.

Якщо окремої кнопки або програми Eco у пральній машині немає, можна перевірити інструкцію до своєї моделі. У багатьох машинах температуру дозволяється зменшувати вручну в межах звичайних програм.

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Чи справді економія на Eco-режимі може становити 62%

У Мережі можна зустріти твердження, що перехід на Eco-режим або низькотемпературне прання скорочує споживання електроенергії до 62%. Але сприймати цю цифру як гарантовану для будь-якої пральної машини не варто.

Результат залежить від конкретної моделі, програми, початкової температури води, завантаження барабана та інших параметрів. Тому коректніше говорити, що зниження температури та використання Eco-режиму може суттєво скоротити витрати електроенергії, але точний відсоток для кожної машини буде різним.

Ще одна перевага Eco-режиму — більш делікатне ставлення до одягу

Нижча температура корисна не лише для економії електроенергії.

Прохолодніша вода зазвичай менш агресивно впливає на волокна тканини. Це особливо важливо для кольорового одягу та речей, які виробник не рекомендує прати при високих температурах.

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Крім того, багато сучасних засобів для прання розраховані на роботу за низьких температур. Тому для звичайних футболок, сорочок, джинсів, домашнього одягу та синтетичних речей 30 °C часто цілком достатньо.

Однак перед пранням завжди потрібно дивитися на ярлик виробника одягу.

Коли низька температура не підійде для прання

Прати все без винятку за 20–30 °C не варто.

Вища температура або спеціальна програма можуть знадобитися, якщо:

на тканині є жирні, застарілі або складні плями;

потрібно випрати сильно забруднені рушники чи постільну білизну;

речам потрібна особлива гігієнічна обробка;

виробник одягу або пральної машини рекомендує інший режим.

Для білих речей також іноді використовують спеціальні програми або засоби, однак температуру слід обирати відповідно до інформації на ярлику.

Не запускайте машину заради кількох речей

Заощадити допомагає не лише температура.

За можливості уникати запуску напівпорожньої пральної машини. Краще накопичити достатню кількість речей для одного нормального завантаження, ніж запускати кілька циклів поспіль.

Водночас барабан не потрібно набивати до відмови — перевантаження може погіршити якість прання. Орієнтуватися варто на максимальне завантаження та рекомендації виробника конкретної моделі.

Висновок

Режим Eco — це не прихована функція, а звичайна енергоощадна програма, яка є в багатьох сучасних пральних машинах. Вона може працювати довше, але при цьому витрачати менше ресурсів.

Ще один простий спосіб економії — прати повсякденний несильно забруднений одяг при 20–30 °C, якщо це дозволяє тканина. Якщо окремої Eco-програми немає, в багатьох моделях температуру можна зменшити вручну.

Реальна економія залежить від пральної машини та обраної програми. Головний принцип значно простіший: чим менше енергії машина витрачає на нагрівання води і чим раціональніше вона завантажена, тим меншими можуть бути витрати на прання.

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