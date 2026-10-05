Чому пральна машина сильно трясеться під час віджимання: експерти назвали головні причини

Пральна машинка трясеться

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Невелика вібрація пральної машини під час роботи, особливо на віджиманні, цілком нормальна. Але якщо техніка починає сильно хитатися, стукати або буквально пересуватися підлогою, залишати це без уваги не варто.

Причина не обов’язково означає серйозну поломку. Іноді проблему можна усунути за кілька хвилин без ремонту. Водночас є ознаки, за яких сильна вібрація може свідчити про несправність деталей пральної машини.

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Про найпоширеніші причини розповіли фахівці з побутової техніки виданню Southern Living.

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Чому пральна машина сильно трясеться

За словами експертки з побутової техніки Емі Чернофф, найпоширенішою причиною є нерівномірно розподілені речі в барабані.

Особливо часто це трапляється під час прання важких речей, наприклад килимків для ванної або ковдр. Вони можуть збитися з одного боку барабана, через що під час обертання виникає дисбаланс.

У такому разі проблему можна спробувати усунути самостійно. Потрібно зупинити машину, дочекатися розблокування дверцят і рівномірніше розподілити речі в барабані.

Тобто якщо пральна машина почала сильно вібрувати саме під час прання однієї важкої речі, це ще не означає, що вона зламалася.

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Перевірте, чи рівно стоїть пральна машина

Ще одна можлива причина — сама машина встановлена нерівно або одна з її ніжок відрегульована неправильно.

Перевірити це можна досить просто. Чернофф радить переконатися, що пральна машина міцно спирається на всі чотири ніжки. Якщо натиснути на її кути, корпус не повинен хитатися.

Також варто подивитися, чи машина не торкається стіни, меблів або шлангів. Під час роботи навіть звичайна вібрація в такому разі може перетворитися на помітний стукіт.

Нова пральна машина сильно трясеться — перевірте транспортувальні болти

Якщо проблема з’явилася одразу після встановлення нової пральної машини, експерт радить перевірити транспортувальні болти.

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Вони потрібні для фіксації внутрішніх частин техніки під час перевезення, але перед початком експлуатації їх необхідно зняти відповідно до інструкції виробника.

Тому якщо щойно встановлена машина сильно вібрує вже під час перших циклів, варто переконатися, що цей етап підключення не пропустили.

Коли сильна вібрація може означати поломку

Насторожитися варто, якщо пральна машина раніше працювала нормально, а потім раптово почала сильно трястися під час кожного прання.

Особливо показовою є ситуація, коли техніка продовжує сильно вібрувати навіть із правильно розподіленими речами або без завантаження. У такому разі проблема може бути пов’язана із системою підвіски барабана.

Фахівець Шон Мерфі пояснює, що певна вібрація під час роботи є нормальною. Однак якщо пральна машина помітно розгойдується вперед-назад, причина може полягати у зношених компонентах підвіски.

Ці деталі допомагають утримувати бак і контролювати його рух під час прання та віджимання. Оскільки вони постійно зазнають навантаження, з часом можуть зношуватися.

Як самостійно перевірити підвіску

Для деяких пральних машин із верхнім завантаженням Мерфі пропонує простий тест, який може вказати на проблеми з підвіскою. Йдеться про моделі, всередині яких є активатор — вертикальна деталь у центрі барабана.

Щоб провести перевірку, потрібно натиснути рукою на активатор зверху вниз, щоб трохи опустити бак, а потім відпустити. Якщо підвіска справна, під час натискання має відчуватися опір, а бак після відпускання повинен швидко повернутися у вихідне положення і зупинитися.

Якщо ж бак кілька разів підстрибує або продовжує помітно розгойдуватися з боку в бік, це, за словами фахівця, може свідчити про зношення елементів підвіски. Справна система не повинна допускати тривалого вільного розгойдування бака.

Цей тест підходить не для всіх пральних машин. Їхня конструкція відрізняється, тому для моделей без центрального активатора спосіб перевірки може бути іншим.

Коли потрібно викликати майстра

Спочатку варто виключити найпростіші причини, нерівномірне завантаження, неправильне положення машини, контакт зі стіною або меблями та, для нещодавно встановленої техніки, незняті транспортувальні болти.

Але є ситуації, коли експериментувати далі не варто.

За словами Чернофф, сильна вібрація стає вже питанням безпеки, якщо пральна машина починає пересуватися підлогою, б’ється об стіну, натягує під’єднані шланги або видає гучний скрегіт. У такій ситуації техніку краще припинити використовувати до з’ясування причини.

Якщо ж машина трясеться практично під час кожного циклу незалежно від завантаження, причиною можуть бути зношені деталі підвіски або інша несправність, для діагностики якої вже потрібен фахівець.

При цьому Мерфі зазначає, що несправність підвіски зазвичай можна відремонтувати і така проблема досить поширена. Тому сильна вібрація ще не означає, що пральну машину доведеться замінювати.

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