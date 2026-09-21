Чому в холодильнику збирається вода: експерти назвали 6 основних причин та їх рішення

Вода в холодильнику

Реклама

Вода під ящиками для овочів, мокрі полиці або краплі на задній стінці холодильника не завжди свідчать про серйозну несправність. Невелика кількість конденсату може утворюватися під час нормальної роботи приладу. Проте якщо вода постійно накопичується всередині або починає витікати на підлогу, варто з’ясувати причину.

Найчастіше проблема пов’язана з відведенням води, циркуляцією повітря, розташуванням продуктів або дверцятами холодильника. Частину таких несправностей можна усунути самостійно без ремонту, стверджують експерти.

Реклама

Звідки взагалі береться вода в холодильнику

Під час роботи холодильника волога з повітря може конденсуватися на холодній задній стінці. У деяких моделях під час циклу охолодження краплі можуть замерзати, а під час автоматичного розморожування перетворюватися на воду. Далі вона має потрапити у передбачену конструкцією дренажну систему.

Реклама

Тому сама поява крапель на задній стінці ще не обов’язково є проблемою. Насторожити має ситуація, коли вода не відводиться, накопичується під контейнерами, заливає полиці або витікає з холодильника.

Вода збирається в холодильнику: що потрібно перевірити

Перевірте дренажний отвір

Одна з основних причин накопичення води — засмічення каналу або отвору, через який вона повинна відводитися. У нього можуть потрапити залишки їжі та інші забруднення. Внаслідок цього вода після розморожування не йде далі по системі, а залишається всередині холодильної камери.

Якщо дренаж доступний відповідно до конструкції вашої моделі, фахівці радять видалити забруднення та промити канал теплою водою, після чого перевірити, чи вода проходить вільно. Якщо ж доступ до дренажної системи потребує розбирання холодильника, краще звернутися до спеціаліста.

Не притуляйте продукти до задньої стінки

Причиною мокрих полиць іноді стає навіть неправильне розташування продуктів.

Реклама

Задня стінка холодильника під час охолодження може ставати дуже холодною, а під час автоматичного розморожування утворена на ній волога стікає до дренажу. Якщо упаковка або продукт торкається стінки, вода може потрапляти на нього, а звідти — на полицю чи під ящики замість дренажного каналу.

Продукти також не повинні перекривати вентиляційні отвори. Вільна циркуляція холодного повітря потрібна для нормальної роботи холодильника.

Перевірте дверцята та ущільнювач

Ще одна причина надлишкової вологи — потрапляння теплого вологого повітря з кімнати.

Таке трапляється, якщо дверцята часто або надовго залишають відкритими, нещільно закривають або їхньому закриванню щось заважає. Проблему може спричинити й забруднений, деформований або пошкоджений ущільнювач. Тепле повітря потрапляє всередину, а волога з нього конденсується на холодних поверхнях.

Реклама

Тому варто оглянути гумовий ущільнювач, очистити його від забруднень і перевірити, чи нічого не заважає дверцятам повністю закриватися.

Не ставте всередину гарячу їжу

Гаряча їжа також додає тепла та вологи всередину камери. Це може збільшувати кількість конденсату й навіть сприяти утворенню льоду.

Перед тим як поставити приготовлену страву в холодильник, їй варто дати охолонути. Водночас із міркувань безпечності харчових продуктів не слід залишати швидкопсувну їжу за кімнатної температури на багато годин.

Не перевантажуйте холодильник

Якщо камера заповнена так щільно, що між продуктами майже немає вільного простору, нормальна циркуляція повітря може порушуватися. Особливо важливо не закривати вентиляційні отвори та зону дренажу.

Продукти, які зберігаються без закритих контейнерів або упаковки, також можуть бути додатковим джерелом вологи. Надлишковий конденсат у такій ситуації може накопичуватися, зокрема, під ящиком для овочів.

Перевірте налаштування температури

Неправильно встановлена температура також може впливати на утворення конденсату. Тому спочатку варто перевірити рекомендовані налаштування саме для вашої моделі в інструкції виробника.

Для перевірки фактичної роботи холодильника фахівці пропонують поставити термометр у склянку з водою та залишити її всередині камери. Температуру близько +4…+5 °C виробник наводить як нормальний показник для такої перевірки.

Коли вже потрібен майстер

Якщо після очищення доступного дренажу, правильного розміщення продуктів і перевірки дверцят вода продовжує регулярно накопичуватися, причина може бути всередині системи відведення води або в інших компонентах холодильника.

Звернутися до сервісу варто й тоді, коли води багато, вона витікає на підлогу, внутрішні елементи дренажу недоступні або є підозра на пошкодження деталей. Самостійно розбирати такі вузли виробник не рекомендує через ризик пошкодження техніки та небезпеку роботи поблизу електричних компонентів.

Новини партнерів

Новини партнерів