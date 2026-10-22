Забудьте о дорогих осушителях: немецкий способ борьбы с конденсатом на окнах

Как избавиться от конденсата на окнах без осушителя воздуха / © Фото из открытых источников

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С наступлением холодов на окнах в помещениях всё чаще появляется конденсат, а избыточная влажность может способствовать образованию плесени. Специалисты советуют простой способ борьбы с этой проблемой, для которого не нужен осушитель воздуха.

Об этом сообщило издание The Sun.

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Речь идет о так называемом «проветривании настежь» — практике, схожей с распространенным в Германии методом lüften. Вместо того чтобы держать окно приоткрытым в течение длительного времени, рекомендуется полностью открывать его на 10–15 минут каждый день, даже зимой.

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Для лучшей циркуляции воздуха следует одновременно открыть окна на противоположных сторонах дома. Это создает поток свежего воздуха, помогает быстрее удалить избыток влаги и избавиться от затхлого запаха.

Эксперт по отоплению компании Electric Radiators Direct Стивен Ханкинсон отметил, что даже пятиминутное проветривание может принести пользу. В то же время он считает оптимальным проветривание продолжительностью 10–15 минут.

Особенно важно проветривать помещение после приготовления пищи, принятия душа или сушки мокрой одежды. Именно эти повседневные дела увеличивают количество водяного пара в воздухе, который впоследствии может оседать на холодных поверхностях.

Эксперт Checkatrade Алекс Питерс также советует поддерживать в доме невысокую, но стабильную температуру. Это поможет уменьшить разницу между температурой воздуха в комнате и холодным оконным стеклом, на котором образуются капли воды.

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Шторы и жалюзи рекомендуется как можно чаще оставлять открытыми. Кроме того, воду, скопившуюся на окнах и уплотнителях, следует регулярно удалять с помощью салфетки из микрофибры.

Еще одной альтернативой электрическому осушителю могут стать поглотители влаги. Их рекомендуется размещать там, где вентиляция недостаточна, в частности в ванной комнате или на подоконнике.

Не стоит игнорировать постоянную влажность и появление плесени. Она может негативно влиять на здоровье, в частности усугублять симптомы астмы и экземы.

Напомним, что не все знают: некоторые комнатные растения могут помогать регулировать влажность воздуха. Эксперт назвал семь видов, которые станут дополнительными помощниками в борьбе с конденсатом.

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