Чи відбудуться тристоронні переговори на саміті G20: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна готова взяти участь у тристоронній зустрічі лідерів під час саміту «Великої двадцятки» (G20) у Маямі, однак наразі офіційної пропозиції від американської сторони не надходило.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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«Ми дійсно розраховуємо, що Америка це якраз та сильна країна, яка може змусити лідера Російської Федерації піти на закінчення війни. Принаймні піти на припинення вогню, або як президент Трамп каже: „Stop the killings, freeze the conflict“», — зазначив Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що розв’язання питань безпеки, відбудови інфраструктури та підтримки громад можливе за посередництва США на чолі з Дональдом Трампом. На думку глави держави, такі переговори цілком реально провести під час саміту G20 у Флориді.

Володимир Зеленський також уточнив, що Київ підтримує проведення тристоронньої зустрічі на саміті G20 у Маямі, однак офіційної пропозиції від Вашингтона поки не надходило.

«Безумовно, якщо президент Трамп запросить на такий формат Україну, вона буде представлена там на найвищому рівні. Будемо сподіватися, що це може бути. Поки що такого сигналу ми не отримали», — зауважив Володимир Зеленський.

Варто зауважити, що Саміт G20 пройде 14–15 грудня 2026 року в Маямі (штат Флорида) на території комплексу Trump National Doral. США головують у G20 уперше з 2009 року.

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Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія заявила про готовність відновити тристоронні переговори щодо миру в Україні.

Зеленський раніше повідомляв, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися не пізніше початку листопада.

Президент США заявив, що війна в Україні може закінчитися уже найближчим часом. Він запевняє, що сторони ще ніколи не були так близько до цього.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія погодилися на переговори щодо завершення війни. Водночас він визнав, що досягнення мирної угоди залишається складним завданням.

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