Китай может предоставить России артиллерию и боеприпасы – NBC

В Китае рассматривают возможность отправки в Россию не просто стрелкового оружия, но и артиллерии и боеприпасов к нему.

Информацию о возможных поставках оружия подтвердил бывший чиновник США, сообщает NBC.

Старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Роб Ли заявил, что "это может быть значительным событием, если Китай действительно решит поставлять оружие России". По его словам, именно артиллерийские боеприпасы могут изменить ход войны.

В то же время эксперт по политике РФ и старший консультант лондонского аналитического центра Chatham House, сказал NBC News, что «предварительные оценки и прогнозы относительно того, что Россия неизбежно исчерпает определенный тип боеприпасов, пока не оправдались».

Впрочем, он также считает, что Москва обращается и к альтернативным поставщикам. Это свидетельствует о том, что страна-агрессорка истощает запасы оружия и боеприпасов.

Эксперт добавил, что если Китай будет поставлять только боеприпасы для стрелкового оружия России, то это может быть «не зафиксировано в Европе». Но если они предоставят что-то кроме этого, включая артиллерийские снаряды, тогда Европа будет вынуждена ответить.

Возможность того, что Китай может направить летальную помощь России в войне против Украины, подтвердил и директор ЦРУ Билл Бернс.

По мнению советника Офиса президента Михаила Подоляка, предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", они скорее предлагают замораживание конфликта.

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