Супермаркеты в Киеве "атакуют" воробьи, тараканы и мыши: что происходит

В одном из столичных супермаркетов киевляне заметили воробьев, прыгающих по полу и по продуктам питания на полках. Возможно, для кого-то, это видео даже забавное. Ну, что тут такого – прыгают себе воробьи по печенью, клюют упаковку с вафлями или кушают семечки. Но как нам объяснили в Госпродпотребслужбе Киева, подобное соседство птиц и продуктов питания, очень опасно для здоровья покупателей.

В службе отмечают, что воробьи на полках магазина несут угрозу, потому что могут разносить различные опасные инфекции.

"Птицы — переносят опасную болезнь, такую как орнитоз. Инфекция вызывает у человека очень тяжелое воспаление легких. Эту инфекцию могут разносить городские голуби и воробьи. Очень опасно, когда птицы имеют доступ к продуктам питания в торговых точках, которые покупают и потребляют жители столицы. Птиц не должно быть в магазине – это нарушение. Владельцы торговых сетей об этом прекрасно знают", — рассказывает сайт ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Воробьи гуляют по маркету

Он добавляет, что за птиц в торговом зале супермаркета его владельца могут наказать штрафом от 34 тысяч гривен, а если это привело к каким-то тяжелым последствиям, то сумма штрафа становится еще больше.

По статистике, которой с сайтом ТСН.ua поделились в Госпродпотребслужбе, в 2023 году киевляне пока почти не жаловались на наличие живности в торговых сетях Киева. Только одна жалоба поступила в службу – посетитель зашел с животным в общепит.

А 2021 год был "урожайным" на следующие жалобы:

12 раз киевляне жаловались на крыс и мышей, которых замечали в помещениях общепита, продуктовых магазинах или рынках столицы.

киевляне жаловались на крыс и мышей, которых замечали в помещениях общепита, продуктовых магазинах или рынках столицы. 19 раз люди жаловались на тараканов, которых замечали в общепитах, продмагазинах или рынках.

люди жаловались на тараканов, которых замечали в общепитах, продмагазинах или рынках. 6 раз жаловались на посетителей, заходивших в общепит или продмагазины со своими животными.

За прошлый 2022 год – киевляне 2 раза замечали крыс и мышей в общепитах, продуктовых магазинах и рынках.

9 раз люди жаловались на соседство в торговых точках с тараканам. Их находили в чашке чая в кафе и в роллах одного из ресторанов.

люди жаловались на соседство в торговых точках с тараканам. Их находили в чашке чая в кафе и в роллах одного из ресторанов. 4 раза жаловались на посетителей, которые приходили в общепит или в продмагазины со своими животными.

жаловались на посетителей, которые приходили в общепит или в продмагазины со своими животными. в прошлом году была зафиксирована 1 жалоба на кота, жившего в помещении пищевого цеха.

А вот жалоб на наличие в общепитах и продуктовых магазинах птиц — не поступало за три года ни разу.

"В торговых залах супермаркетов, объектах общественного питания и рынках не должно быть ни грызунов, ни насекомых, ни птиц. Подобных случаев должны не допускать операторы рынка, работающие в том или ином заведении. Они должны следить, чтобы в торговом зале не было ни мышей, ни тем более крыс. Потребители могут информировать о подобных случаях нашу службу – на сайте можно найти контактный телефон и электронный адрес", — объясняет Олег Рубан.

Он соглашается, что в этом году гораздо меньше поступает обращений от граждан о животных, птицах и насекомых в магазинах. Специалист объясняет это тем, что посетители просто мало обращают внимание на такое из-за войны и год только начался.

"Но тем не менее, такие случаи бывают. Мы должны усиливать контроль и борьбу с вредителями, как это прописано в законодательстве. Ведь никуда не исчезли зооантропонозные инфекции, связанные с крысами и мышами, никуда не делось бешенство, связанное с лисами, котами и другими животными. Поэтому профилактику данных заболеваний необходимо проводить", — уверяет Олег Рубан.

Напомним, ранее мы рассказывали о белке, порадовавшей своим необычным маневром жителей столичной Оболони.

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