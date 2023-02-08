Бразильские орехи, вызывающие рак печени: есть ли они в Киеве

В социальных сетях активно обсуждается тема опасных орехов, которые экспортировали в Украину из Бразилии. Сообщается, что в орехах превышен максимально допустимый уровень афлатоксинов, и они могут вызвать рак печени.

ТСН.ua поинтересовался в главном управлении Госпродпотребслужбы Киева, действительно ли такие опасные орехи есть в Украине и столице.

В службе отмечают, что почти по 3-4 раза в месяц они получают результаты лабораторных исследований импортной продукции, поступающей в Украину и Киев из других стран.

"Из-за системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов RASFF стало известно об обнаружении превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов в бразильском орехе, экспортировавшемся из Бразилии. Этот продукт питания очень вредно влияет на здоровье человека. Особенно детей и людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При получении сообщения об опасных продуктах питания, по стране идет оповещение всех территориальных органов Госпотребпотребслужбы и изымаются все опасные продукты питания из торговых сетей. В Киеве опасных бразильских орехов не обнаружено", — сообщил нам Олег Рубан, начальник главного управления Госпотребпотребслужбы Киева.

Он добавляет, что рак вызывает какие-либо канцерогены, а что касается бразильских орехов, то этого сказать на сто процентов нельзя. Они оказывают негативное влияние на желудочно-кишечный тракт и нервную систему человека.

Он добавляет, что такие продукты попадают в Украину из-за того, что у нас ослаблен контроль на границе из-за военного положения. Продукты питания ввозятся к нам без ограничений, если нет отрицательных сообщений из других стран.

"Если на продукт питания нет жалоб в других государствах, то он ввозится беспрепятственно. Но, к сожалению, информацию о вредных продуктах мы получаем с опозданием, и они попадают в торговые сети. Поэтому мы настоятельно просим Минэкономики, Минагрополитики, а также Кабмин — усилить контроль по ввозу опасных продуктов питания и непродовольственных товаров. А наиболее массово ввозятся — игрушки, электротовары, газовые баллоны, электрогенераторы без соответствующих документов. Среди продуктов питания в топе — печенье, орехи и пищевые смеси", — отмечает Олег Рубан.

Напомним, Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области предупредило, что в Украину завезли партию орехов из Бразилии с повышенным содержанием афлатоксинов, вызывающих появление рака печени.

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