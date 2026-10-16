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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве введены экстренные отключения света

В столице сейчас не действуют графики отключения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Причиной отключений в компании назвали атаки врага на энергетику

Причиной отключений в компании назвали атаки врага на энергетику / © pixabay.com

В Киеве утром 16 октября из-за атаки РФ на энергообъекты введены экстренные отключения света.

Об этом сообщил ДТЭК.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения для обесточенных абонентов.

Напомним, накануне из-за российского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области исчез свет. Также возникли перебои с водоснабжением.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, из-за повреждения энергообъектов в Киевской области на правом берегу города снизилось давление воды.



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