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- Украина
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В Киеве введены экстренные отключения света
В столице сейчас не действуют графики отключения.
В Киеве утром 16 октября из-за атаки РФ на энергообъекты введены экстренные отключения света.
Об этом сообщил ДТЭК.
В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения для обесточенных абонентов.
Напомним, накануне из-за российского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области исчез свет. Также возникли перебои с водоснабжением.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, из-за повреждения энергообъектов в Киевской области на правом берегу города снизилось давление воды.
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