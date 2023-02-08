Бразильські горіхи, які викликають рак печінки: чи є вони в Києві

В соціальних мережах активно обговорюють тему небезпечних горіхів, які експортували до України з Бразилії. Повідомляється, що в горіхах перевищено максимально допустимий рівень афлатоксинів і вони можуть викликати рак печінки.

ТСН.ua поцікавився в головному управлінні Держпродспоживслужби Києва, чи дійсно такі небезпечні горіхи є в Україні та в столиці.

В службі зазначають, що майже по 3-4 рази на місяць вони отримують результати лабораторних досліджень імпортної продукції, яка надходить в Україну та Київ з інших країн.

"Через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів RASFF стало відомо про виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів в бразильському горіху, що експортувався з Бразилії. Цей продукт харчування дуже шкідливо впливає на здоров’я людини. Особливо дітей і людей з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. При отриманні повідомлення про небезпечні продукти харчування, по країні йде оповіщення усіх територіальних органів Держпродспоживслужби і вилучаються всі небезпечні продукти харчування з торгових мереж. В Києві небезпечних бразильських горіхів не виявлено", - повідомив нам Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Він додає, що рак викликає будь-які канцерогени, а щодо бразильських горіхів, то цього сказати на сто відсотків не можна. Вони точно негативно впливають на шлунково-кишковий тракт та нервову систему людини.

Він додає, що такі продукти потрапляють до України через те, що у нас послаблений контроль на кордоні через військовий стан. Продукти харчування ввозяться до нас без обмежень, якщо немає негативних повідомлень з інших країн.

"Якщо на продукт харчування немає скарг в інших державах, то він ввозиться без перешкод. Але, на жаль, інформацію про шкідливі продукти ми отримуємо з запізненням, і вони потрапляють в торговельні мережі. Тому ми наполегливо просимо Мінекономіки, Мінагрополітики, а також Кабмін - посилити контроль щодо ввезення небезпечних продуктів харчування та непродовольчих товарів. А наймасовіше ввозяться – іграшки, електротовари, газові балони, електрогенератори без відповідних документів. Серед продуктів харчування в топі – печиво, горіхи та харчові суміші", - зазначає Олег Рубан.

Нагадаємо, Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області попередило, що до України завезли партію горіхів їз Бразилії з підвищеним вмістом афлатоксинів, які викликають появу раку печінки.

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