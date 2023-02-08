Зеленський та Сунак відвідали табір, де навчаються українські військові (фото)

Під час відвідин полігону Зеленський вручив медалі українським військовим, які там навчаються.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибули до табору Лулворт, що в місті Дорсет, для зустрічі з українськими військовими, яких навчає британська армія.

Про це повідомляє Sky News.

Відповідно до повідомлення британського видання, політики прибули на військову базу на вертольоті. Там лідерам України та Британії показали симулятор танка Challenger 2, який використовується для тренувань. Після цього Зеленський вручив медалі українським військовим.

Сунак ще раз сказав, що його країна буде підримувати Україну до переможного кінця.

"Для нас є честь мати всіх вас тут, і ваша мужність надихає нас, і мужність ваших сімей надихає нас. Ми будемо там до кінця, і ви переможете", - заявив британський прем'єр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув з офіційним візитом до Великої Британії. ТСН.ua зібрав усі подробиці візиту.

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