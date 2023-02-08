Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський та Сунак відвідали табір, де навчаються українські військові (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1970
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press

Під час відвідин полігону Зеленський вручив медалі українським військовим, які там навчаються.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибули до табору Лулворт, що в місті Дорсет, для зустрічі з українськими військовими, яких навчає британська армія.

Про це повідомляє Sky News.

Відповідно до повідомлення британського видання, політики прибули на військову базу на вертольоті. Там лідерам України та Британії показали симулятор танка Challenger 2, який використовується для тренувань. Після цього Зеленський вручив медалі українським військовим.

Сунак ще раз сказав, що його країна буде підримувати Україну до переможного кінця.

"Для нас є честь мати всіх вас тут, і ваша мужність надихає нас, і мужність ваших сімей надихає нас. Ми будемо там до кінця, і ви переможете", - заявив британський прем'єр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув з офіційним візитом до Великої Британії. ТСН.ua зібрав усі подробиці візиту.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1970
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація