Чекати вже недовго: Сунак розповів, коли британські танки Challenger 2 будуть в Україні

Сунак заявив, що Україну потрібно "озброїти в короткостроковій перспективі і зміцнити в довгостроковій".

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що британські танки Challenger 2 прибудуть до України вже у березні 2023 року.

Про це він заявив за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Сунака, українські екіпажі, які минулого тижня прибули до Великої Британії, наступного місяця навчатимуться використовувати танки Challenger 2 "для захисту суверенної території України".

"Ми навчаємо українців, даємо вам необхідну зброю, щоб ви могли дати відсіч російським силам. Велика Британія також намагається прискорити постачання зброї, щоб вона якнайшвидше потрапила до України за кілька днів, кілька тижнів, але не місяців. Танки Challenger потрібні Україні вже наступного місяця, щоб вона могла захищатися", — заявив Сунак.

Також британський прем'єр повідомив, що домовилися з президентом Зеленський розширити програму навчання для українських військових, через яку пройшли вже 10 тисяч наших бійців. У навчаннях тепер візьмуть участь морпіхи та пілоти винищувачів.

Сунак певен, що Україна "ніколи більше не може залишатися вразливою для нападу", тому нашу державу потрібно " озброїти в короткостроковій перспективі і зміцнити в довгостроковій".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув з офіційним візитом до Великої Британії. ТСН.ua зібрав усі подробиці візиту.

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