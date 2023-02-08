Подоляк про винищувачі для України: "Я думаю, що термін – це тижні"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що терміни ухвалення рішень партнерами про передавання винищувачів державі – це тижні.

Про це радник голови ОП повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 8 лютого.

Подоляк пояснив, навіщо Україні винищувачі, а також штурмова авіація та ударні гелікоптери.

"Нам потрібні конкретні елементи для подальшого ведення ефективної війни. Авіація – це один з ключових елементів. Сьогодні залишився єдиний інструмент, якого в нас ще немає, який вкрай потрібний, щоб дозакрити небо, – цивільне населення, перш за все – це винищувачі. І потрібна штурмова авіація чи ударні гелікоптери такі, як Apachi, щоб прикривати наші штурмові бригади", – розповів радник голови президентського офісу.

На його думку, позитивне рішення щодо авіації для України можу ьбути ухвалене за лічені тижні.

"Мені видається, що це вже абсолютно активна опція на столі переговорів. І президент вже про це говорить на різних рівнях і публічно, і непублічно. Я думаю, що термін – це тижні", – сказав Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Британії 8 лютого закликав владу цієї держави до передавання винищувачів. Після цього представник британського прем’єра заявив, що в уряді розглядають таку можливість, однак це рішення не буде ухвалене в короткостроковій перспективі.

Напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба висловив переконання, що держава отримає першу ескадрилью бойових літаків від західних партнерів. Але це не обов’язково будуть американські винищувачі F-16.

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