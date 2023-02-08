Подоляк об истребителях для Украины: "Я думаю, что срок – это недели"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сроки принятия решений партнерами о передаче истребителей государству – это недели.

Об этом советник главы ОП сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 8 февраля.

Подоляк объяснил, зачем Украине истребители, а также штурмовая авиация и ударные вертолеты.

"Нам нужны конкретные элементы для дальнейшего ведения эффективной войны. Авиация – это один из ключевых элементов. Сегодня остался единственный инструмент, которого у нас еще нет, который крайне нужен, чтобы дозакрыть небо, – гражданское население, прежде всего – это истребители. И нужна штурмовая авиация или ударные вертолеты такие, как Apachi, чтобы прикрывать наши штурмовые бригады", – рассказал советник главы президентского офиса.

По его мнению, положительное решение по авиации для Украины может быть принято за считанные недели.

"Мне кажется, что это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. И президент уже об этом говорит на разных уровнях и публично, и непублично. Я думаю, что срок – это недели", – сказал Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Британию 8 февраля призвал власти этого государства к передаче истребителей. После этого представитель британского премьера заявил, что в правительстве рассматривают такую возможность, однако это решение не будет принято в краткосрочной перспективе.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что государство получит первую эскадрилью боевых самолетов от западных партнеров. Но это не обязательно будут американские истребители F-16.

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