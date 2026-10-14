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Россия готовит бомбардировщики к новой атаке: что заметили на аэродроме "Энгельс"
На российских военных аэродромах была зафиксирована активность, которая может свидетельствовать о подготовке к новому удару по Украине.
На российских военных аэродромах была замечена активная подготовка стратегических бомбардировщиков и их перемещение между авиабазами. В частности, на аэродроме «Энгельс» самолеты уже снаряжают крылатыми ракетами. Это может свидетельствовать о подготовке России к новому массированному удару по Украине.
Об этом сообщает профильное издание Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки мониторингового ресурса AviVector.
Снаряжение ракетами и медленное строительство укрытий
На снимках от 12 октября видно, что на аэродроме Энгельс бомбардировщик Ту-160М снаряжают ракетами Х-101.
Аналитики отмечают, что россияне готовят такие самолеты поочередно по одному. Из-за подготовки и перелетов между аэродромами «Энгельс» и «Оленья» паузы между массированными ударами могут возрасти.
«На такую поочередность снаряжения бомбардировщиков на аэродроме „Энгельс“ может влиять ситуация с построением укрытий. Их возведение стартовало еще год назад, но по состоянию на сегодняшний день фиксируется разве что появление трех каркасов для будущих ангаров», — говорится в материале.
Передислокация бортов и ситуация на авиабазах
По данным AviVector, по состоянию на 8 октября на аэродроме «Оленья» находились семь бомбардировщиков Ту-95МС и 33 самолета Ту-22М3. Также там зафиксировали два самолета-заправщика Ил-78М, один Ту-134УБЛ, два транспортных Ан-12, один Ан-26 и один истребитель-перехватчик МиГ-31.
В течение 8–9 октября к шести бортам Ту-95МС передислоцировали на дальневосточную авиабазу «Украинка», а один Ту-22М3 переместили на аэродром «Энгельс».
В аналитическом издании предполагают, что размещением бомбардировщиков на отдаленных аэродромах РФ пытается снизить риск поражения. В то же время, активные перемещения и подготовка самолетов в европейской части России могут указывать на подготовительные меры к очередной воздушной атаке.
Война в Украине — последние новости
Напомним, как сообщил Владимир Зеленский, российские войска приступили к новой волне атак беспилотниками, оказывая сознательное и непрерывное давление на граждан Украины.
Стоит отметить, что в среду 14 октября Россия атаковала реактивным беспилотником Луцк. Повреждена гражданская инфраструктура — группа товаров.
Также Россия в очередной раз атаковала реактивными беспилотниками по Виннице. В городе зафиксировано разрушение объектов гражданской инфраструктуры.