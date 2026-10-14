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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Россия готовит бомбардировщики к новой атаке: что заметили на аэродроме "Энгельс"

На российских военных аэродромах была зафиксирована активность, которая может свидетельствовать о подготовке к новому удару по Украине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Российский истребитель

Российский истребитель / © Twitter/Ministry of Defence

На российских военных аэродромах была замечена активная подготовка стратегических бомбардировщиков и их перемещение между авиабазами. В частности, на аэродроме «Энгельс» самолеты уже снаряжают крылатыми ракетами. Это может свидетельствовать о подготовке России к новому массированному удару по Украине.

Об этом сообщает профильное издание Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки мониторингового ресурса AviVector.

Снаряжение ракетами и медленное строительство укрытий

На снимках от 12 октября видно, что на аэродроме Энгельс бомбардировщик Ту-160М снаряжают ракетами Х-101.

Аналитики отмечают, что россияне готовят такие самолеты поочередно по одному. Из-за подготовки и перелетов между аэродромами «Энгельс» и «Оленья» паузы между массированными ударами могут возрасти.

Снаряжение Ту-160М ракетами Х-101 на аэродроме «Энгельс», 12 октября 2026 года, фото от AviVector

Снаряжение Ту-160М ракетами Х-101 на аэродроме «Энгельс», 12 октября 2026 года, фото от AviVector

«На такую поочередность снаряжения бомбардировщиков на аэродроме „Энгельс“ может влиять ситуация с построением укрытий. Их возведение стартовало еще год назад, но по состоянию на сегодняшний день фиксируется разве что появление трех каркасов для будущих ангаров», — говорится в материале.

Возведение каркасов под будущие ангары на аэродроме «Энгельс», 12 октября 2026 года, фото от AviVector

Возведение каркасов под будущие ангары на аэродроме «Энгельс», 12 октября 2026 года, фото от AviVector

Передислокация бортов и ситуация на авиабазах

По данным AviVector, по состоянию на 8 октября на аэродроме «Оленья» находились семь бомбардировщиков Ту-95МС и 33 самолета Ту-22М3. Также там зафиксировали два самолета-заправщика Ил-78М, один Ту-134УБЛ, два транспортных Ан-12, один Ан-26 и один истребитель-перехватчик МиГ-31.

В течение 8–9 октября к шести бортам Ту-95МС передислоцировали на дальневосточную авиабазу «Украинка», а один Ту-22М3 переместили на аэродром «Энгельс».

В аналитическом издании предполагают, что размещением бомбардировщиков на отдаленных аэродромах РФ пытается снизить риск поражения. В то же время, активные перемещения и подготовка самолетов в европейской части России могут указывать на подготовительные меры к очередной воздушной атаке.

Война в Украине — последние новости

Напомним, как сообщил Владимир Зеленский, российские войска приступили к новой волне атак беспилотниками, оказывая сознательное и непрерывное давление на граждан Украины.

Стоит отметить, что в среду 14 октября Россия атаковала реактивным беспилотником Луцк. Повреждена гражданская инфраструктура — группа товаров.

Также Россия в очередной раз атаковала реактивными беспилотниками по Виннице. В городе зафиксировано разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

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