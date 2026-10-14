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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Зеленский назвал соотношение потерь РФ и Украины в войне

Россия ежемесячно теряет около 43 тыс. военных, заявил Зеленский. Президент также озвучил соотношение потерь Украины и РФ.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Зеленский назвал соотношение потерь РФ и Украины в войне

Зеленский рассказал о соотношении потерь на фронте / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время соотношение потерь украинских и российских военных составляет от одного до 7-10. По его словам, Россия ежемесячно теряет около 43 тыс. военных.

Об этом президент сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

«43 тысячи ежемесячно сейчас», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о количестве потерь.

На уточнение, идет ли речь только о российской стороне, он ответил утвердительно.

В то же время, раскрывать точное количество потерь украинской армии президент не стал.

«Я не могу сказать. Но между нами, на сегодняшний день соотношение составляет от одного до 7-10-ти», — отметил Зеленский.

Журналист переспросил, означает ли это, что на одного погибшего украинского военного приходится семеро-десятеро убитых россиян. Президент подтвердил эту оценку.

Напомним, ВСУ отбили территории сразу на нескольких участках фронта. Об этом стало известно 14 октября. Украинские военные освободили Колодцы, Липовое и Зеленую Долину, а также возобновили контроль над участками вблизи Ставков и Шандриголового.

Также ранее говорилось, что ВСУ пошли в наступление и вернули 101 км квадратной территории.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

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