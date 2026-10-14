Зеленский заявил, что его предали, и раскритиковал Трампа

«Мы теряем сильного партнера»: Зеленский признался, что чувствует себя преданным из-за позиции Трампа / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский посетовал, что его американский коллега Дональд Трамп занимает «неправильную сторону» в российско-украинской войне. Также Зеленский признался, что чувствует себя преданным.

Об этом глава государства сказал в интервью британскому телеведущему Питу Моргану.

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Президента Украины спросили, чувствует ли он себя преданным после соглашения Трампа и Путина о российском дизеле.

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«Да. Жаль, что мы теряем сильного партнера», — ответил он.

Ведущий уточнил, имеет ли Зеленский в виду США.

«Да, но не по нашей вине. Мы не можем быть слабыми. Мы не продаем свою страну. Слушайте, для нас это не бизнес. Это наша жизнь. Это наша страна, наш дом, наши дети», — ответил глава государства.

В интервью Зеленский также подверг критике советников президента США в том, что те ошибаются, подталкивая Трампа на неправильную сторону.

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«Если ты находишься посередине, нужно оставаться посередине, а не переходить на неправильную сторону. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его к неправильной стороне. Это не та сторона истории, на которой следует находиться», — сказал он.

Ранее, выступая вместе с британским премьером Энди Бернемом, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к «любому виду прекращения огня».

Напомним, что 14 октября президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл в Великобританию.

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