Что посадить на кладбище: растение, выдерживающее морозы до -10°C

Декоративная капуста на кладбище

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С наступлением осени выбор растений для оформления могил становится меньше. Многие сезонные цветы уже завершают цветение, а ночные заморозки могут быстро испортить их вид. Поэтому все большее внимание заслуживают холодостойкие декоративные культуры.

Как пишет польское издание Interia Kobieta, интересной альтернативой хризантемам является декоративная капуста. В Польше ее используют для украшения могил ко Дню всех святых, который отмечают 1 ноября. В Украине это растение подходит для осенних композиций на кладбищах, а еще для клумб, балконов и вазонов возле дома.

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Почему декоративная капуста подходит для осеннего озеленения

Декоративная капуста относится к виду Brassica oleracea, в который входят и обычные огородные капустные культуры. Однако ее ценят прежде всего за необычные листья, которые образуют плотные розетки, похожие на большие розы.

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В зависимости от сорта листья могут быть гладкими, волнистыми, гофрированными или ажурными. Внешняя часть розетки обычно зеленая, тогда как серединка приобретает белый, кремовый, розовый, пурпурный или фиолетовый окрас.

Особенность растения заключается в том, что самые выразительные цвета они часто приобретают именно осенью.

Когда температура воздуха снижается, окраска листьев становится более насыщенной. Поэтому декоративная капуста особенно эффектно смотрится в октябре и ноябре.

Еще одно преимущество — отсутствие потребности в сложном уходе. После высадки растению обычно достаточно умеренного полива и хорошо дренированного грунта.

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Какие морозы выдерживает декоративная капуста

Эта культура гораздо лучше переносит осеннее похолодание, чем много теплолюбивых цветов.

При благоприятных условиях декоративная капуста может выдерживать кратковременные морозы до -10 °C, а устойчивость отдельных сортов бывает выше.

Однако это не означает, что любое растение гарантированно останется невредимым при такой температуре. Морозостойкость зависит от сорта, состояния корневой системы, продолжительности похолодания и условий выращивания.

Особенно уязвимыми могут быть растения в небольших горшках. У них почва промерзает быстрее, чем в открытой земле.

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Опасно также сочетание морозов с чрезмерной влажностью. Если вода застаивается у корней, повышается риск его повреждения и загнивания.

Поэтому для осеннего оформления важно не только выбрать холодостойкое растение, но и правильно его высадить.

Какие разновидности декоративной капусты можно найти в Украине

В украинских садовых магазинах продают разные сорта и гибриды декоративной капусты. Среди самых известных — Нагоя F1, Осака и Пеакок F1.

Нагоя F1 отличается густыми розетками с гофрированными краями листьев. В зависимости от разновидности серединка может быть белой, розовой или пурпурной.

Осака имеет округлые розетки с относительно гладкими листьями. Снаружи такая капуста напоминает большой декоративный цветок.

Пеакок F1 привлекает внимание глубоко рассеченными, ажурными листьями. Его часто выбирают для осенних клумб и контейнерных композиций.

Также в продаже можно встретить Камоме F1, а для создания ярких композиций подойдут обычные смеси декоративной капусты разных расцветок.

Для осеннего оформления могил удобнее всего покупать уже подросшие растения в горшках, поскольку посев семян в октябре не даст декоративных розеток до наступления холодов.

Как правильно посадить декоративную капусту на могиле.

Для высадки лучше выбрать место, которое хорошо освещается солнцем. В тени декоративная капуста также может расти, но ее цвета часто становятся менее выразительными.

Почва должна быть рыхлой, питательной и водопроницаемой. Если земля тяжелая и после дождей в ней долго застаивается вода, следует позаботиться о дренаже.

Растение нужно осторожно вынуть из горшка вместе с земляным комом и перенести в подготовленную лунку.

При этом не следует углублять центральную часть розетки, поскольку чрезмерная влага у основания листьев может вызвать загнивание.

Если декоративную капусту оставляют в горшке, он обязательно должен иметь отверстия для отвода излишней воды.

Для небольшого надгробного контейнера можно выбрать одно компактное растение. В более широких горшках хорошо будут смотреться две-три розетки разного цвета.

Как ухаживать за декоративной капустой в октябре и ноябре

В прохладное время года это растение не нуждается в частом поливе. Увлажнять почву следует только тогда, когда ее верхний слой начинает подсыхать. Во время продолжительных дождей дополнительный полив обычно не требуется.

Также следует периодически осматривать нижние листья. Если они пожелтели, повредились или начали загнивать, их лучше осторожно удалить.

Подпитывать уже сложившиеся розетки в конце осени обычно нет нужды. Особенно нежелательно вносить много азота, поскольку это может стимулировать рост зеленых листьев вместо сохранения насыщенной окраски.

Если растение стоит в переносном горшке и синоптики прогнозируют длительные сильные морозы, его можно временно переставить в защищенное прохладное место.

С какими растениями сочетать декоративную капусту

Декоративная капуста хорошо смотрится как самостоятельный акцент, однако ее можно использовать и в смешанных композициях.

Одним из удачных сочетаний является декоративная капуста и вереск. Оба растения уместны в осеннем оформлении и имеют разные оттенки.

Например, белая капуста будет гармонично сочетаться с розовым вереском, а фиолетовая — со светлыми растениями или хвойными веточками.

Для сдержанного оформления можно использовать несколько розеток одинакового цвета. Важно не перегружать композицию большим количеством растений, особенно если они взорваны в небольшом контейнере.

На что обратить внимание при покупке

Чтобы декоративная капуста как можно дольше сохраняла красивый вид, следует выбирать здоровые и хорошо сформированные экземпляры.

Листья должны быть упругими, без мокрых пятен, признаков загнивания или значительных повреждений. Особое внимание следует уделить нижней части розетки. Если уже есть темные мягкие участки, растение может быстро потерять декоративность. Также желательно проверить влажность почвы в горшке. Он не должен быть ни пересохшим, ни постоянно заболоченным.

Для высадки в конце октября лучше всего подходят растения, которые уже находились на открытом воздухе и постепенно приспособились к прохладе.

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