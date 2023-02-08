Правительство Британии решает, какие истребители может получить Украина

Представитель премьер-министра Великобритании заявил, что в правительстве рассматривают возможность предоставления Украине истребителей. Однако это решение не будет принято в краткосрочной перспективе.

Заявление представителя главы британского правительства транслировал телеканал Sky News.

По его словам, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон может потенциально предоставить Украине.

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить", — заявил спикер британского премьера.

В то же время он подчеркнул, что это долгосрочное решение, а не "краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждаются в Украине".

Напомним, во время визита в Лондон 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заранее поблагодарил Великобританию за "мощные самолеты".

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