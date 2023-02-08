Уряд Британії вирішує, які винищувачі може отримати Україна

Представник прем’єр-міністра Великої Британія заявив, що в уряді розглядають можливість надання Україні винищувачів. Однак це рішення не буде ухвалено в короткостроковій перспективі.

Заяву речника голови британського уряду транслював телеканал Sky News.

За його словами, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу вивчити, які винищувачі Лондон може потенційно надати Україні.

"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати", - заявив речник британського прем’єра.

Водночас він наголосив, що це довгострокове рішення, а не "короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна".

Нагадаємо, під час візиту до Лондона 8 лютого президент України Володимир Зеленський наперед подякував Великій Британії за "потужні літаки".

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