"Не треба бути впертими": військовий експерт не виключає відступ із Бахмута

За словами експерта, ситуація у Бахмуті дуже складна, і, щоб зберегти життя наших військових, можливо, з міста доведеться відступити.

Ситуація у Бахмуті складна і не виключено, що українським захисникам доведеться відступити з міста.

Таку думку висловив військовий експерт, екскомандувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, інформує "Апостроф".

Він пояснив, що наразі Сили оборони Бахмута відволікають на себе велику кількість ворожих сил, виснажуютчи окупантів, що зменшує можливості росіян наступати на інших напрямках.

"Ми продовжуємо утримувати Бахмут, і поки нам не перекрили шляхи постачання, ми будемо його утримувати. Це немаленьке за площею місто, яке дозволяє вести досить упорні бойові дії оборонного характеру, як на підступах до Бахмута, так і у самому місті. Треба розуміти, щоб росіянам вести наступ на місто не лише з флангів, а й у лоб, їм потрібно мати перевагу над нашими військами один до п'яти. Це каже про те, що бойові дії у Бахмуті відволікають значну чисельність ЗС РФ, що зменшує їх можливості для наступу на інших напрямках. Тому тут Бахмут виконує роль демпфера, який вбирає у себе якомога більше резервних підрозділів рф, знищує їх, виснажує та зменшує бойовий потенціал російської армії", – розповів експерт.

Проте ситуація у Бахмуті дуже складна, і, щоб зберегти життя наших військових, можливо, з міста доведеться відступити, припускає Якубець. Він не виключає, що може прийти час, коли ЗСУ доведеться діяти так, як це було в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

"Треба розуміти, що ми не повинні бути такими впертими, щоб лобом пробивати стіну", – підсумував Іван Якубець.

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