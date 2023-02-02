У США вважають, що ЗСУ доведеться відійти від Бахмута перед російським наступом, — Bloomberg

Західні експерти кажуть, що попереду кілька важких тижнів для ЗСУ.

Згідно з оцінками американських і європейських офіційних осіб, російський наступ на сході України неминучий, навіть "за умови відмови Києва від додаткових поставок зброї для власного наступу на півдні навесні". Тож, американські високопосадовці радять українським силам тягнути час та відійти від Бахмута, щоб дочекатися зброї та зібрати ресурси для весняного наступу.

Про це пише Bloomberg.

"Жодна сторона, швидше за все, не отримає значних успіхів у війні. У найближчому наступі Росія менш імовірно буде рухатися з півночі через Білорусь", — висловили думку анонімні особи, на яких посилається джерело.

За словами високопосадовців, США радять українським силам тягнути час, щоб дозволити танкам та іншому озброєнню прибути. Відступ з Бахмута не матиме значного стратегічного впливу на війну.

"Незважаючи на те, що перелік озброєння, що вже надіслали зі США, Європи та інших союзників — від боєприпасів до артилерії та танків і систем протиракетної оборони великої дальності — допомагає Україні стримувати російські сили, цього недостатньо для наступу. Конфлікт триватиме принаймні протягом цього року, — додають джерела.

За словами високопоставленого американського чиновника, українські війська, швидше за все, встановлять оборонні лінії дуже близько до того місця, де зараз проходить лінія фронту.

Очікується, що з Бахмута Росія просуватиметься до Слов'янська і Краматорська.

"Її військам навряд чи вдасться захопити всю східну частину Донецької області найближчим часом, зважаючи на величезні розміри території", — додають експерти.

Також американський чиновник заявив, що Україна навряд чи зможе повернути Крим найближчим часом.

Проте, якщо Україні вдасться повернути собі територію на півдні в районі Мелітополя і розділити російські кордони між Кримом і сходом країни до кінця літа, Київ створить підгрунтя для кількох важких місяців для Путіна і його військ.

Також існує думка, що росіяни вчаться на помилках.

"Росія відвела техніку з районів, що знаходяться в межах досяжності далекобійної артилерії, побудувала більше оборонної інфраструктури, такої як загородження і траншеї в північному Криму, і розмістила більше мін. За словами високопосадовця НАТО, вона також використовує коротші логістичні лінії"", — передає видання.

Раніше українські експерти зазначили, що Росія не зможе повторити такий самий масштабний наступ на територію України, як 24 лютого 2022 року, проте намагання захопити Донецьку та Луганську області будуть.

Також зазначали, що у наступ, ймовірно, піде легка піхота з невеликою кількістю важкої техніки і переважно зі стрілецькою зброєю.

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