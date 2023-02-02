Коли танки Leopard i Challenger з’являться на фронті: відповідь військового аташе

Танки Abrams надійдуть до Україну пізніше, аніж Leopard та Challenger.

Танки Leopard та Challenger можуть бути надані Україні вже найближчим часом, а на фронт вони можуть потрапити можуть бути до літа, адже потрібен ще час на навчання українських військових.

Про це повідомив аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький, повідомляє "Голос Америки".

Він зазначив, що Leopard та Challenger – "це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом".

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"Зараз створено "танкову коаліцію" – низку країн, які готові нам надати танки. Йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, – це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони потребуватимуть певної підготовки екіпажу", – розповів український аташе.

Відповідні навчання українських військових відбуватимуться в різних країнах і займуть певний час.

"Треба розуміти, що потрібно не тільки підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів", – зазначив Кременецький.

Водночас він висловив думку, що ЗСУ зможуть застосувати ці танки на полі бою вже навесні.

"Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати", – наголосив дипломат.

Він також повідомив, що американські танки Abrams надійдуть до Україну пізніше, аніж Leopard та Challenger.

"Abrams нам надаються за програмою USAI, яка виділяє кошти на замовлення і виготовлення цих танків. Тобто це займе певний час, я думаю, що це буде довше, ніж отримання Leopard і Challenger. Я не готовий говорити про конкретні терміни", – розповів Кременецький.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що до танкової коаліції приєдналось уже 12 держав. За його словами, у першій хвилі ЗСУ отримають від 120 до 140 танків Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Раніше очільник британського Міноборони Бен Воллес заявив, що передані Україні танки Challenger 2 прибудуть на передову до літа.

Водночас очільник Міноборони України Олексій Резніков сподівається, що постачання танків завершиться до весни і на полі бою техніка буде вже у березні.

Мусієнко про нову атаку по Україні, ситуацію на фронті, танки Abrams і Leopard

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