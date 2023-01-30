Коли танки Challenger 2 опиняться на фронті: міністр оборони Британії назвав термін

За словами Воллеса, британські танки Challenger 2 будуть на фронті до літа.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що передані Україні танки Challenger 2 прибудуть на передову до літа.

Про це повідомляє Guardian.

На запитання в парламенті, коли 14 танків Challenger, які Британія погодилася надати Україні, опиняться на полі бою, Воллес відповів: "Це буде до літа чи в травні — ймовірно, ближче до Великодня".

Міністр додав, що з міркувань безпеки не оголошуватиме графік навчання українських військових із застосування танків.

За його словами, підготовка розпочнеться з навчання управління танками, а потім перейде до того, як вести ними бойові дії.

Нагадаємо, що 16 січня Велика Британія оголосила про намір передати Україні 14 танків Challenger 2. Окрім Challenger 2, Лондон надасть Україні близько 30 артилерійських установок.

Вчора, 29 січня, українські військові вже прибули до Британії для навчання на Challenger 2.

На думку посла України в Британії Вадима Пристайка, навчання українських військових на танках Challenger 2 не займе багато часу, адже українські екіпажі вмотивовані й навчаються дуже швидко.

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