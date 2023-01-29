Українські військові прибули до Британії для навчання на танках Challenger 2 (фото)

У неділю, 29 січня, українські військові прибули до Великої Британії на навчання на танках Challenger 2, які незабором отримають Збройні сили України.

Про це повідомили у британському міністерстві оборони та опублікували відповідні фото.

"Українські танкісти прибули до Великої Британії для підготовки до продовження боротьби з Росією. Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", – зазначили у пресслужбі міністерства.

Раніше посол України в Британії Вадим Пристайко розповів, що навчання українських військових на танках Challenger 2 не займе багато часу. На думку британських інструкторів, українські екіпажі вмотивовані й навчаються дуже швидко.

Нагадаємо, що 16 січня уряд Великої Британії офіційно оголосив про передання Україні танків Challenger 2. Окрім танків Challenger 2, Лондон надасть Україні близько 30 артилерійських установок.

Велика Британія передасть Україні танки Challenger 2

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