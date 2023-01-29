Українські військові прибули до Британії для навчання на танках Challenger 2 (фото)

Британія передасть Україні танки разом з іншими країнами партнерами.
У неділю, 29 січня, українські військові прибули до Великої Британії на навчання на танках Challenger 2, які незабором отримають Збройні сили України.
Про це повідомили у британському міністерстві оборони та опублікували відповідні фото.
"Українські танкісти прибули до Великої Британії для підготовки до продовження боротьби з Росією. Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", – зазначили у пресслужбі міністерства.
Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 29, 2023
The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations - demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN
Раніше посол України в Британії Вадим Пристайко розповів, що навчання українських військових на танках Challenger 2 не займе багато часу. На думку британських інструкторів, українські екіпажі вмотивовані й навчаються дуже швидко.
Нагадаємо, що 16 січня уряд Великої Британії офіційно оголосив про передання Україні танків Challenger 2. Окрім танків Challenger 2, Лондон надасть Україні близько 30 артилерійських установок.
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