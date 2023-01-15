Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Британія, окрім танків Challenger 2, надасть Україні близько 30 артилерійських установок

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1524
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Британія, окрім танків Challenger 2, надасть Україні близько 30 артилерійських установок

Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

Велика Британія планує передати Україні близько 30 самохідних артилерійських установок та 14 танків Challenger 2.

Уряд Великої Британії підтвердив плани передати Україні ескадрилью з 14 танків Challenger 2 і близько 30 самохідних артилерійських установок калібру 155 мм AS90.   

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії.

"Відправлення танків Challenger 2 в Україну є початком зміни тактики підтримки з боку Великої Британії. Ескадрилья з 14 танків відправиться в країну в найближчі тижні. Очікується, що за ними прибудуть близько 30 AS90 - великих самохідних гармат, якими керуватимуть п'ять навідників" - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найближчими днями Велика Британія розпочне навчання Збройних сил України використанню танків та артилерійських гармат. Очікується, що у понеділок, 16 січня, міністр оборони королівства Бен Уоллес надасть додаткову інформацію з цього питання.

При цьому прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу зібрати разом європейських союзників, щоб забезпечити якнайбільше стратегічний і скоординований сплеск глобальної військової підтримки. Найближчим часом міністр оборони вирушить до Естонії та Німеччини, щоб обговорити зусилля НАТО із надання допомоги України, а міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі вирушить до Канади.

Танки Challenger 2 для України

9 січня з'явилася неофіційна інформація, що Велика Британія вперше від початку війни в Україні розглядає можливість постачання Києву танків Challenger 2. 

Танки Challenger 2 перебувають на озброєнні британської армії від 1994 року. Один танк важить 62,5 тонни та озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою. Ці танки застосовувалися під час бойових дій у Косові та Іраку. Наразі підрозділ Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії.

У суботу, 15 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і подякував за рішення, "які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів".

Цього ж дня Ріші Сунак підтвердив передавання Україні танків Challenger 2. 

Читайте також:

Зеленський за 14 січня: наслідки масованої атаки росіян та 20 збитих ракет!

Зеленський за 14 січня: наслідки масованої атаки росіян та 20 збитих ракет!

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1524
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація