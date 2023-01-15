Британія, окрім танків Challenger 2, надасть Україні близько 30 артилерійських установок

Уряд Великої Британії підтвердив плани передати Україні ескадрилью з 14 танків Challenger 2 і близько 30 самохідних артилерійських установок калібру 155 мм AS90.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії.

"Відправлення танків Challenger 2 в Україну є початком зміни тактики підтримки з боку Великої Британії. Ескадрилья з 14 танків відправиться в країну в найближчі тижні. Очікується, що за ними прибудуть близько 30 AS90 - великих самохідних гармат, якими керуватимуть п'ять навідників" - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найближчими днями Велика Британія розпочне навчання Збройних сил України використанню танків та артилерійських гармат. Очікується, що у понеділок, 16 січня, міністр оборони королівства Бен Уоллес надасть додаткову інформацію з цього питання.

При цьому прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу зібрати разом європейських союзників, щоб забезпечити якнайбільше стратегічний і скоординований сплеск глобальної військової підтримки. Найближчим часом міністр оборони вирушить до Естонії та Німеччини, щоб обговорити зусилля НАТО із надання допомоги України, а міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі вирушить до Канади.

Танки Challenger 2 для України

9 січня з'явилася неофіційна інформація, що Велика Британія вперше від початку війни в Україні розглядає можливість постачання Києву танків Challenger 2.

Танки Challenger 2 перебувають на озброєнні британської армії від 1994 року. Один танк важить 62,5 тонни та озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою. Ці танки застосовувалися під час бойових дій у Косові та Іраку. Наразі підрозділ Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії.

У суботу, 15 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і подякував за рішення, "які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів".

Цього ж дня Ріші Сунак підтвердив передавання Україні танків Challenger 2.

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