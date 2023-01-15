У Непалі розбився пасажирський літак: не вижив ніхто (відео)

На борту літака, що зазнав катастрофи, перебували 72 особи.

У Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак, що прямував зі столиці Катманду в Покхару. За останніми даними ЗМІ, вижити не вдалося нікому.

Про це пише Reuters.

На борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу. Серед пасажирів також перебували росіяни.

На місці події працюють рятувальники. Cпівробітники екстрених служб виявили на місці падіння літака тіла.

Причини авіакатастрофи наразі невідома. Повідомляється, що літаку було 15 років.

Нагадаємо, на півдні Італії розбився гелікоптер, внаслідок чого загинули всі семеро людей, що перебували на борту.

А у Бразилії гелікоптер впав на територію парку невдовзі після злету. Пілот та механік дивом вижили.

Новини світу: у США легкомоторний літак розбився об проїжджу частину – двоє людей загинуло

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