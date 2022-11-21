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У Південній Кореї розбився винищувач KF-16

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У Південній Кореї розбився винищувач KF-16

Фото: Associated Press

Пілот встиг катапультуватись та вижив

У Південній Кореї літак Військово-повітряних сил KF-16 зазнав катастрофи неподалік від Сеула.

Про це повідомляє видання Xinhua.

Причиною аварії стали проблеми з двигуном, які поки що не визначили. Пілот встиг катапультуватись і вижив.

Повідомляється, що падіння літака сталось біля міста Вонжу, яке розташоване у 85 кілометрів на схід від столиці країни Сеула.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Розвідка оприлюднила причину падіння російського військового літака на житловий будинок в Іркутську.

Крім того, ми раніше інформували, що Росії катастрофічно не вистачає кваліфікованих льотчиків, майже усіх професіоналів вбили в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
749
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