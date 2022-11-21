У Південній Кореї розбився винищувач KF-16

Пілот встиг катапультуватись та вижив
У Південній Кореї літак Військово-повітряних сил KF-16 зазнав катастрофи неподалік від Сеула.
Про це повідомляє видання Xinhua.
Причиною аварії стали проблеми з двигуном, які поки що не визначили. Пілот встиг катапультуватись і вижив.
Повідомляється, що падіння літака сталось біля міста Вонжу, яке розташоване у 85 кілометрів на схід від столиці країни Сеула.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Розвідка оприлюднила причину падіння російського військового літака на житловий будинок в Іркутську.
Крім того, ми раніше інформували, що Росії катастрофічно не вистачає кваліфікованих льотчиків, майже усіх професіоналів вбили в Україні.
Читайте також: