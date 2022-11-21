Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Южной Корее разбился истребитель KF-16

Дата публикации
Просмотры
879
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Южной Корее разбился истребитель KF-16

Фото: Associated Press

Пилот успел катапультироваться и выжил

В Южной Корее самолет Военно-воздушных сил KF-16 потерпел крушение неподалеку от Сеула.

Об этом сообщает издание Xinhua.

Причиной аварии стали проблемы с двигателем, которые пока не определили. Пилот успел катапультироваться и выжить.

Сообщается, что падение самолета произошло возле города Вонжу, расположенного в 85 километрах к востоку от столицы страны Сеула.

Напомним, ранее сообщалось, что Разведка обнародовала причину падения российского военного самолета на жилой дом в Иркутске.

Кроме того, мы ранее информировали, что России катастрофически не хватает квалифицированных лётчиков, почти всех профессионалов убили в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
879
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация