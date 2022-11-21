В Южной Корее разбился истребитель KF-16

Пилот успел катапультироваться и выжил
В Южной Корее самолет Военно-воздушных сил KF-16 потерпел крушение неподалеку от Сеула.
Об этом сообщает издание Xinhua.
Причиной аварии стали проблемы с двигателем, которые пока не определили. Пилот успел катапультироваться и выжить.
Сообщается, что падение самолета произошло возле города Вонжу, расположенного в 85 километрах к востоку от столицы страны Сеула.
Напомним, ранее сообщалось, что Разведка обнародовала причину падения российского военного самолета на жилой дом в Иркутске.
Кроме того, мы ранее информировали, что России катастрофически не хватает квалифицированных лётчиков, почти всех профессионалов убили в Украине.
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