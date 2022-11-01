Почему в России падают военные самолеты: эксперт назвал две причины

России катастрофически не хватает квалифицированных лётчиков, почти всех профессионалов убили в Украине.

Россия терпит большие потери среди военных летчиков. Самолеты, которые должны были бомбить украинцев, падают, в том числе и на жилые дома россиян.

Почему так происходит, рассказал в комментарии "Апострофу" генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

По его словам, российские военные самолеты находятся в плохом техническом состоянии из-за халатности ремонтников и безответственности военнослужащих РФ.

"Безалаберность российских военных впечатляет. Недавно были опубликованы фото из сил противовоздушной обороны Подмосковья, я поражен от состояния тех средств, которые должны защищать московское небо от вражеских ракет", — сказал Ягун.

Генерал-майор СБУ пояснил, что сейчас в РФ во время ремонта самолетов в "авральном" режиме не всегда соблюдают стандарты регламентных работ, а в результате санкций не хватает деталей, которые раньше закупались за границей.

Другой фактор – плохая подготовка летчиков. По мнению Ягуна, высококвалифицированные летчики РФ уже уничтожены на войне в Украине. Теперь у РФ остались недостаточно подготовленные пилоты, которые соответственно не могут нормально научить новые кадры.

Военные самолеты и вертолеты РФ "не хотят" летать

В российском городе Ейск 17 октября военный самолет упал на жилой дом. В результате катастрофы погибли 13 человек, еще 19 получили ранения. Пилоты самолета успели катапультироваться и выжить.

23 октября в российском Иркутске истребитель Су-30 врезался в двухэтажное здание. Экипаж не успел катапультироваться и погиб.

Вчера, 31 октября, на военном аэродроме в Псковской области взорвались два вертолета Ка-52.