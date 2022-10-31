На военном аэродроме в РФ взорвались два вертолета Ка-52 — СМИ

Враг активно использует такие вертолеты в войне против Украины.

В Псковской области РФ на военном аэродроме раздались взрывы.

Как сообщил телеграм-канал Baza, там вечером 30 октября взорвались два вертолета Ка-52.

Отмечается, что вертолеты находились на ремонте недалеко от российско-латвийской границы.

"Взрывы услышали в части около 22 часов вечера накануне, после были обнаружены обломки – их разбрасывало в радиусе 200 метров. Причины выясняются", — пишет Baza.

Напомним, в российском городе Ейск вечером 17 октября военный самолет упал на жилой дом. От взрыва бомбардировщика скончались 13 человек, еще 19 получили ранения. Пилоты самолета успели катапультироваться и выжить.

23 октября в российском Иркутске истребитель Су-30 врезался в двухэтажное здание. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов.

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