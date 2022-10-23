В Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом (видео)

В российском Иркутске военный самолет упал на здание.

Губернатор региона Михаил Кобзев сообщил, что в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет.

Об этом он сообщил в Телеграмм.

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место", – написал он.

Пропагандистские СМИ сообщают, что экипаж погиб.

Напомним, что в российском городе Ейск вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет. По официальным данным того дня, четыре человека погибли, еще 25 пострадали.

Позже стало известно, что погибших уже шестеро, а 27 получили ранения. Несколько человек пропали без вести.

Также в Сети появилось видео падения Су-34 в Ейске. Пилот истребителя сказал, что его сбили.

Авиакатастрофа под Чугуевом: почему семьи курсантов без статуса члена семьи погибшего военнослужащего

Читайте также: