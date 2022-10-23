В Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом (видео)

В российском Иркутске военный самолет упал на здание.
Губернатор региона Михаил Кобзев сообщил, что в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет.
Об этом он сообщил в Телеграмм.
"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место", – написал он.
Пропагандистские СМИ сообщают, что экипаж погиб.
Напомним, что в российском городе Ейск вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет. По официальным данным того дня, четыре человека погибли, еще 25 пострадали.
Позже стало известно, что погибших уже шестеро, а 27 получили ранения. Несколько человек пропали без вести.
Также в Сети появилось видео падения Су-34 в Ейске. Пилот истребителя сказал, что его сбили.
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