Авиакатастрофа бомбардировщика в Ейске: количество погибших резко увеличилось

В результате падения военного самолета на многоэтажку в российском городе на берегу Азовского моря погибли по меньшей мере 13 человек.

По состоянию на 6 часов утра вторника, 18 октября, число погибших в результате падения военного самолета на девятиэтажный дом в Ейске (Краснодарский край) увеличилось до 13 человек. Среди погибших 3 детей.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

После разбора завалов на месте авиакатастрофы военного самолета, совершавшего полет с полным боекомплектом, обнаружены новые тела погибших.

По информации российского МЧС, под завалами многоэтажки нашли 13 погибших, среди которых трое детей.

Еще 19 человек получили ранения, четверо из которых доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, других лечат в местном медицинском учреждении.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели завершили разбор завалов.

Напомним, что в российском городе Ейск вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет. Сначала российские власти заявили, что в результате катастрофы погибли четыре человека, еще 25 пострадали. Впоследствии появилась информация о шести погибших.

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