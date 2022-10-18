Авиакатастрофа в Ейске: эксперт назвал версии падения самолета

По мнению Жданова, речь идет либо о технической неисправности, либо неопытности пилота, либо ошибке российской ПВО, которая сама могла сбить самолет.

Военный эксперт Олег Жданов назвал вероятные причины крушения упавшего на многоэтажку самолета Су-34 в российском Ейске.

Об этом Жданов сказал в эфире телеканала Freedom.

Эксперт не соглашается с мнением, что пилот намеренно направил самолет на дом. По словам Жданова, российская военная авиация сейчас пытается летать как можно ниже у земли, чтобы не попасть в зону радаров нашей ПВО.

"Говорят, что самолет был даже с полной бомбовой загрузкой. То есть он не отбомбился, он летел на задачу, бомбить наши войска. Скорее всего произошло то, что пилот неопытен. Сегодня авиация "ходит по земле" – по верхушкам дерева. Потому что это единственный способ, чтобы пойти в мертвую зону радаров систем ПВО. Поэтому он и пытался прижиматься к земле. И, по-видимому, либо не справился с управлением и не успел увернуться, либо на здании не было красных маяков для обозначения искусственного препятствия на поверхности земли", – предположил Жданов.

Также эксперт рассказал, что самолет, который идет на боевое задание с полной бомбовой загрузкой, должен обойти населенный пункт, а пилот этого не сделал.

Кроме того, Жданов прокомментировал версию, что Су-34 взорвался до падения на многоэтажку. Он не исключает, что российская ПВО могла не узнать свой самолет и сбить его.

"Если действительно взрыв был до столкновения, то здесь можно говорить о двух версиях: это или техническая неисправность. Но, как правило, неисправности приводят к падению самолета, к потере управления, но не к взрыву боекомплекта или топливных баков на борту. И это может случиться в результате использования средств ПВО. Если он, допустим, зашел в зону города, ПВО его не опознало и влупило по нему, тогда это возможно", – предположил эксперт.

В заключение он добавил, что бомбардировщик Су-34 может стоить более 10 миллионов долларов.

Напомним, что в российском городе Ейск вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет. По официальным данным российских властей, погибли четыре человека, еще 25 пострадали.

По данным Телеграмм-канала "Baza", погибших уже шестеро, 27 получили ранения. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

В Сети появилось видео падение военного самолета в городе Ейск Краснодарского края. Впоследствии появилось видео с пилотом самолета, который возразил, что его сбили.

В то же время, украинские пользователи соцсети сравнивают героический поступок нашего пилота в Винницкой области, который, рискуя жизнью, смог отвести самолет от населенных пунктов, чтобы никто из местных не пострадал, и россиянина, который даже не пытался отвести самолет от домов, а решил спасать собственную шкуру.