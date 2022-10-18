Авіакатастрофа у Єйську: експерт назвав версії падіння літака

На думку Жданова, йдеться або про технічну несправність, або недосвідченість пілота, або помилку російської ППО, яка сама ж могла збити літак.

Військовий експерт Олег Жданов назвав ймовірні причини катастрофи літака Су-34 в російському Єйську, який впав на багатоповерхівку.

Про це Жданов сказав в ефірі телеканалу Freedom.

Експерт не погоджується з думкою, що пілот навмисне напрявив літак на будинок. За словами Жданова, російська військова авіація зараз намагається літати якомога нижче біля землі, щоб не потрапити у зону радарів нашої ППО.

"Кажуть, що літак був навіть з повним бомбовим завантаженням. Тобто він не відбомбився, він летів на завдання, бомбити наші війська. Швидше за все сталося те, що пілот недосвідчений. Сьогодні авіація "ходить по землі" – по верхівках дерева. Тому що це єдиний спосіб, щоб піти в мертву зону радарів систем ППО. Тому він і намагався притискатися до землі. І, мабуть, або не впорався з керуванням і не встиг ухилитися, або на будівлі не було червоних маяків для позначення штучної перешкоди на поверхні землі", – припустив Жданов.

Також експерт розповів, що літак, який йде на бойове завдання з повним бомбовим завантаженням мав би обійти населений пункт, а пілот цього не зробив.

Крім того, Жданов прокоментував версію, що Су-34 вибухнув до того, як впав на багатоповерхівку. Він не виключає, що російська ППО могла не впізнати свій літак і збити його.

"Якщо дійсно вибух був до зіткнення, то тут можна говорити про дві версії: це або технічна несправність. Але, як правило, несправності призводять до падіння літака, до втрати управління, але не до вибуху боєкомплекту або паливних баків на борту. І це може статися в результаті використання засобів ППО. Якщо він, припустимо, зайшов в зону міста, ППО його не впізнало і влупило по ньому, тоді це можливо", – припустив експерт.

На завершення він додав, що бомбардувальник Су-34 може коштувати понад 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в російському місті Єйськ ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак. За офіційними даними російської влади, загинули четверо людей, ще 25 постраждали.

За даними Телеграм-каналу "Baza", загиблих уже шестеро, 27 зазнали поранень. Ще кілька людей вважаються зниклими безвісти.

У Мережі з’явилося відео падіння військового літака в місті Єйськ Краснодарського краю. Згодом з'явилося відео з пілотом літака, який заперечив, що його збили.

Водночас українські користувачі соцмережі порівнюють героїчний вчинок нашого пілота на Вінниччині, який, ризикуючи життям, зміг відвести літак від населених пунктів, щоб ніхто з місцевих не постраждав, і росіянина, який навіть не намагався відвести літак від будинків, а вирішив рятувати власну шкуру.