США предупреждают, что Иран готовится поставить РФ новые ударные дроны-камикадзе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что партия ударных дронов-камикадзе следует из Ирана в Россию.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы считаем, что Россия получила от Ирана десятки этих БПЛА, и еще больше потенциально находятся в разработке", — сказал Блинкен.

С таким заявлением Госдеп выступил на следующий день после того, как Белый дом обвинил Иран в отправлении в оккупированный Крым инструкторов по использованию дронов-камикадзе и учений российских военных.

Блинкен добавил, что США работают над тем, чтобы противостоять усилиям Ирана и укрепить способность Украины отражать атаки.

Напомним, что в ночь на 23 октября российские купанты атаковали юг Украины "шахедами". Силам обороны удалось сбить 16 из них.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что беспилотники не могут уклоняться от ракет систем ПВО.

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