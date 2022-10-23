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США попереджають, що Іран готується поставити РФ нові ударні дрони-камікадзе

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США попереджають, що Іран готується поставити РФ нові ударні дрони-камікадзе

Фото: Associated Press

Блінкен попередив, що Іран готується поставити додаткові безпілотники Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що партія ударних дронів-камікадзе прямує з Ірану до Росії.

Про це повідомляє  Bloomberg.

"Ми вважаємо, що Росія отримала від Ірану десятки цих БпЛА, і ще більше потенційно перебувають у розробці", - сказав Блінкен.

З такою заявою Держдеп виступив наступного дня після того, як Білий дім звинуватив Іран у відправленні до окупованого Криму інструкторів з використання дронів-камікадзе і навчань російських військових. 

Блінкен додав, що США працюють над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану і зміцнити здатність України відбивати атаки.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 жовтня російські окупанти атакували південь України "шахедами". Силам оборони вдалося збити 16 з них.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що безпілотники не можуть ухилятися від ракет систем ППО.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
3061
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