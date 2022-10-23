США попереджають, що Іран готується поставити РФ нові ударні дрони-камікадзе

Блінкен попередив, що Іран готується поставити додаткові безпілотники Росії.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що партія ударних дронів-камікадзе прямує з Ірану до Росії.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми вважаємо, що Росія отримала від Ірану десятки цих БпЛА, і ще більше потенційно перебувають у розробці", - сказав Блінкен.
З такою заявою Держдеп виступив наступного дня після того, як Білий дім звинуватив Іран у відправленні до окупованого Криму інструкторів з використання дронів-камікадзе і навчань російських військових.
Блінкен додав, що США працюють над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану і зміцнити здатність України відбивати атаки.
Нагадаємо, що в ніч проти 23 жовтня російські окупанти атакували південь України "шахедами". Силам оборони вдалося збити 16 з них.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, що безпілотники не можуть ухилятися від ракет систем ППО.
Читайте також:
- Зеленський прокоментував стосунки з Іраном після атак по Україні дронами їхнього виробництва: "Не довіряю"
- Сітки з парашутом і конкретні калібри: українці вдосконалюються в боротьбі з дронами-камікадзе
- В Ізраїля є потрібні для України системи блокування безпілотників – експерт