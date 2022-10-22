Чи можуть дрони ухилятися від ППО: відповідь військового експерта

Єдина перевага дрона - це те, що вони малопомітні і майже нешумні.

Військовий експерт Олег Жданов відповів, що безпілотники не можуть ухилятися від ракет систем протиповітряної оборони.

Про це військовий експерт сказав на своєму Ютуб-каналі 22 жовтня.

"Відхилення від ППО не можна прописати у програмі безпілотника, бо для цього на дрон потрібно ставити засіб, який виявляє ППО. Вони всі дозвукові. Маневр відхилення дрона від ракети ППО фактично неможливий. На сьогодні єдина перевага дрона - це те, що вони малопомітні і майже нешумні під час експлуатації. Все інше, зокрема, подолати систему ППО вони не можуть", - пояснив він.

Системи ППО для України від партнерів

Міністр оборони США Ллойд Остін 12 жовтня заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це фізично можливо. А 20 жовтня у Пентагоні після масованих атак іранськими дронами по Україні заявили, що планують продовжити роботу із союзниками для забезпечення ЗСУ необхідними засобами для оборони.

Зауважимо, що 11 Україна отримала від Німеччини систему ППО IRIS-T, яка дуже позитивно зарекомендувала себе на полі бою. Система ефективно збиває дрони та ракети.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив 21 жовтня, що за кілька місяців Україна суттєво посилить повітряну оборону.

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