Силовики затримали ексвласника "Мотор Січ" Богуслаєва – ЗМІ

Богуслаєва під конвоєм везуть до Києва.

Силовики затримали ексвласника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та під конвоєм везуть до Києва.

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на власні джерела в СБУ.

Зазначається, що Богуслаєва звинувачують у державній зраді і йому загрожує довічне ув'язнення.

В ексвласника "Мотор Січ" 22 жовтня провели обшуки. За інформацією видання, чоловік відмовлялися відчиняти двері, тож силовики це зробили за допомогою спецобладнання.

Щодо оточення Богуслаєва, то воно не відповідає на дзвінки.

Тривають слідчі дії. За інформацією видання, обшуки відбулися не лише в ексвласника заводу.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства "Мотор Січ" китайським компаніям.

У березні 2021 року на засіданні РНБО було ухвалене рішення про повернення підприємства "Мотор Січ" українському народу, у власність Української держави в законний конституційний спосіб.

Згодом Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій підприємства "Мотор Січ" через розслідування у двох справах: щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ; щодо можливогопорушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

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