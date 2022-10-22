Силовики задержали экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаева – СМИ

Богуслаева под конвоем везут в Киев.

Силовики задержали экс-владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и под конвоем везут в Киев.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Отмечается, что Богуслаев обвиняется в государственной измене и ему грозит пожизненное заключение.

У экс-владельца "Мотор Сич" 22 октября провели обыски. По информации издания, мужчина отказывались открывать двери, поэтому силовики это сделали с помощью спецоборудования.

Что касается окружения Богуслаева, то оно не отвечает на звонки.

Продолжаются следственные действия. По информации издания, обыски прошли не только у экс-владельца завода.

Напомним, в декабре 2019 года Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия "Мотор Сич" китайским компаниям.

В марте 2021 года на заседании СНБО было принято решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" украинскому народу, в собственность Украинского государства законным конституционным способом.

Позже Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций предприятия "Мотор Сич" из-за расследования по двум делам: о диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ; о возможном нарушении законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

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