Могут ли дроны уклоняться от ПВО: ответ военного эксперта

Единственное преимущество дрона – это то, что они малозаметны и почти нешумны.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, что беспилотники не могут уклоняться от ракет систем противовоздушной обороны.

Об этом военный эксперт сказал на своем Ютуб-канале 22 октября.

"Отклонения от ПВО нельзя прописать в программе беспилотника, потому что для этого на дрон нужно ставить средство, которое обнаруживает ПВО. Они все дозвуковые. Маневр отклонения дрона от ракеты ПВО фактически невозможен. На сегодняшний день единственное преимущество дрона — это то, что они малозаметны и почти нешумные во время эксплуатации. Все остальное, в частности, преодолеть систему ПВО, они не могут", — пояснил он.

Системы ПВО для Украины от партнеров

Министр обороны США Ллойд Остин 12 октября заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно. А 20 октября в Пентагоне после массированных атак иранскими дронами по Украине заявили, что планируют продолжить работу с союзниками по обеспечению ВСУ необходимыми средствами для обороны.

Отметим, что 11 Украина получила от Германии систему ПВО IRIS-T, очень положительно зарекомендовавшую себя на поле боя. Система эффективно сбивает дроны та ракеты.

Министр обороны Алексей Резников сообщил 21 октября, что через несколько месяцев Украина существенно усилит воздушную оборону.

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