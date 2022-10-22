У Израиля есть нужные для Украины системы блокировки беспилотников – эксперт

У Израиля есть очень эффективные системы блокировки беспилотников, которые могут помочь Украине оградить население и гражданскую инфраструктуру от иранских дронов-камикадзе.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал политконсультант Дмитрий Васильев.

"И они нам очень нужны прямо сейчас. И есть очень много информации, что Украина тратит гораздо больше на сбивание тех беспилотников, чем эти беспилотники стоят", — отметил он.

Помощь Израиля Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Израиль воздерживался от предоставления военной помощи Киеву.

Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".

Президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

Однако недавно издание The New York Times сообщало, что Израиль стал помогать Украине сражаться с иранскими дронами. Израильская сторона предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения с Россией.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 18 октября заявил, что Украина будет официально просить Израиль о передаче систем ПВО.

Позже израильское издание сообщило, что министр обороны Израиля отказался общаться с украинским министром Резниковым после предупреждения из Москвы.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц и лидер оппозиции Беньямин Нетаньяху выразили нежелание менять политику по военной помощи Украине.

Израильский премьер Яир Лапид в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил в поддержке украинского народа, но о средствах противовоздушной обороны, которые нужны для защиты от иранских дронов, не упомянул.

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