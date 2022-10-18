Украина будет официально просить Израиль о передаче систем ПВО – Кулеба

Уже во вторник, 18 октября, Украина официально обратится к Израилю с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

По словам Кулебы, сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израилю с просьбой безотлагательно предоставить системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий.

"Мы не видим никаких объективных причин, почему это не должно происходить (сотрудничество с Израилем в сфере ПВО – ред.), но это не происходит. Иран – это красная линия для Израиля. И когда Иран стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, кто-то в Израиле, кто еще испытывает какие-то колебания относительно помощи Украины, эти колебания должны развеяться. Мы будем работать над этим с израильскими партнерами", — подчеркнул Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что если политика Израиля заключается в противодействии Ирану, то сейчас самое время открыто поддерживать Украину.

Министр также обратился в страны Евросоюза и США с соответствующей просьбой о системах ПВО.

Помощь Израилю Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Израиль воздерживался от предоставления военной помощи Киеву.

Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".

Президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

Однако недавно издание The New York Times сообщало, что Израиль стал помогать Украине сражаться с иранскими дронами. Израильская сторона предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения с Россией.

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